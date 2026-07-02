민형배 특별시장 “전남광주, 반도체 팹 용수 걱정없어”

생활용수 안정적·하루 65만톤 공급능력 확보…동복댐 증고 추진

대규모 첨단산업 지원 ‘수자원 여력’ 풍부…기반시설 선제적 점검

이미지 확대 민형배 전남광주통합특별시장이 2일 한국수자원공사 영산강·섬진강유역본부를 방문, 서남권 반도체 팹 조성에 대비한 안정적인 용수 공급방안을 논의하고 있다. 전남광주통합특별시 제공 닫기 이미지 확대 보기 민형배 전남광주통합특별시장이 2일 한국수자원공사 영산강·섬진강유역본부를 방문, 서남권 반도체 팹 조성에 대비한 안정적인 용수 공급방안을 논의하고 있다. 전남광주통합특별시 제공

세줄 요약 민형배 특별시장이 한국수자원공사를 방문해 서남권 반도체 팹 조성에 필요한 안정적 용수 공급 방안을 점검했다. 광주·전남은 댐 저수량과 홍수 대응 시설로 생활용수와 산업용수 여력을 확보했고, 하루 65만㎥ 추가 공급 가능성도 확인했다. 하수처리수 재이용도 대안이다. 수자원공사 방문, 반도체 팹 용수 점검

광주·전남 추가 공급 여력 65만㎥ 확인

하수처리수 재이용, 용수 다변화 대안

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민형배 전남광주통합특별시장은 2일 한국수자원공사 영산강·섬진강유역본부를 방문, 서남권 반도체 팹(Fab) 조성에 대비한 안정적인 용수 공급방안을 점검했다.이번 방문은 최근 삼성과 SK의 호남권 반도체 투자 계획 발표 이후 일부에서 제기된 ‘산업용수 부족’ 우려를 해소하고, 대규모 첨단 산업단지 유치를 위한 수자원 기반시설을 선제적으로 점검하기 위한 것이다.현장 점검 결과, 가뭄에 대비한 댐 저수량 확보와 홍수 대비 주요 시설 점검이 차질 없이 이뤄지고 있어 여름철 생활용수 공급은 물론 반도체 메가프로젝트를 전폭 지원할 수 있는 충분한 용수 여력을 확보하고 있는 것으로 확인됐다.현재 수자원공사는 지역 내 광역상수도를 통해 전남·북 26개 시·군과 3개 국가산업단지에 연간 5억8000만㎥의 생활·공업용수를 공급하고 있다. 상수도사업본부는 광주지역에 하루 50만㎥, 전남 22개 시·군에는 하루 129만㎥를 각각 공급하고 있다.민형배 시장은 “전남광주특별시는 과거 산업화 과정에서 상대적으로 소외되는 바람에 ‘활용되지 않은 풍부한 용수 여력’을 보유하게 됐다”며 “결과적으로 이것이 대규모 첨단산업을 안정적으로 지원할 수 있는 서남권 반도체 메가프로젝트의 핵심 경쟁력이 됐다”고 말했다.앞서 지난달 30일 기후에너지환경부 발표에 따르면 광주·전남지역은 ▲동복댐 30만㎥/일 ▲주암댐·장흥댐 여유량 15만㎥/일 ▲보성강댐 10만㎥/일 ▲나주댐 10만㎥/일 등 하루 총 65만㎥ 규모의 용수를 안정적으로 추가 공급할 수 있다.상수도사업본부는 동복댐 둑 높이기(증고)를 통해 하루 30만t의 용수를 추가 확보할 수 있도록 기후부의 기본구상 용역에 적극 참여하고 있다. 또 기술적 안전성 검토 및 수자원 배분 효율성 등 검토를 위한 사전타당성조사 용역을 추진할 계획이다.이와 함께 광주에서 가동 중인 제1하수처리장(하루 60만㎥)과 제2하수처리장(하루 12만㎥)에서 공급되는 풍부한 ‘하수처리수’도 향후 반도체 미세 공정에 필수적인 ‘재이용수’ 공급원으로서 활용 가능성도 매우 높아 용수 다변화 측면에서도 대안이 될 것으로 기대된다.