홍보대사에 리센느 위촉하자 조회수 급증…“경주~ 야호~”

세줄 요약 경주시가 걸그룹 리센느를 홍보대사로 위촉한 뒤 공개한 SNS 영상이 연이어 수백만 조회수를 기록하며 온라인에서 큰 반응을 얻었다. 파라파라춤 패러디 영상과 신라공주 콘셉트 영상이 각각 139만회, 188만회를 넘기며 홍보 효과를 입증했다. 리센느 홍보대사 위촉 뒤 SNS 조회수 급증

파라파라춤 패러디·신라공주 영상 흥행

경주시, 재미있는 시정 홍보 효과 확인

이미지 확대 경북 경주시가 걸그룹 리센느를 홍보대사로 위촉하면서 공개한 홍보 영상. 경주시 닫기 이미지 확대 보기 경북 경주시가 걸그룹 리센느를 홍보대사로 위촉하면서 공개한 홍보 영상. 경주시

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경북 경주시가 걸그룹 리센느를 홍보대사로 위촉함과 동시에 그 효과를 체감하고 있다.시는 지난달 26일 걸그룹 리센느를 홍보대사로 위촉한 이후 공개한 공식 사회관계망서비스(SNS) 영상이 잇따라 수백만회의 조회수를 기록하며 온라인에서 큰 화제를 모으고 있다고 2일 밝혔다.지난달 22일 공개한 ‘리센느 올 때까지 파라파라춤 추고 있겠습니다’ 영상은 인스타그램 66만회, 유튜브 73만회 등 총 139만회 이상의 조회수를 기록하며 흥행에 성공했다.해당 영상은 리센느 멤버 미나미의 ‘파라파라춤’을 패러디해 홍보대사 위촉을 앞둔 기대감을 재치 있게 표현했다. 위촉 사실 공개 전 시민과 팬들의 궁금증을 유도하기 위해 제작됐으며 유쾌한 연출과 트렌디한 구성으로 높은 호응을 얻었다.이어 지난달 29일 공개된 ‘경주 야~호~ 리센느가 신라공주로 왔습니다’ 영상도 인스타그램 119만회, 유튜브 69만회를 돌파하며 총 188만회 이상의 조회수를 기록했다. 영상에서는 경주시 홍보담당관 공무원들이 주낙영 경주시장의 홍보대사 위촉장을 직접 리센느에게 전달하는 과정을 담았다.시는 오는 10일 공식 유튜브 채널을 통해 홍보대사 위촉 과정을 담은 영상을 공개할 예정이다.주 시장은 “리센느 홍보대사 위촉 영상에 많은 관심과 응원을 보내준 시민과 리센느 팬들에게 감사하다”며 “앞으로도 다양한 SNS 콘텐츠를 통해 시정 소식을 쉽고 재미있게 전달하고, 시민과 더욱 가까이에서 소통하는 열린 행정을 이어가겠다”고 말했다.