북구, 구청장 직통 민원 창구 ‘바로문자 365’ 운영 개시

‘바로문자 서비스’…생활 불편 및 정책 제안 등 24시간 문자 접수

민원 사각지대 해소…48시간 이내 답변·100시간 이내 현장 조치

이미지 확대 신수정 전남광주통합특별시 북구청장. 닫기 이미지 확대 보기 신수정 전남광주통합특별시 북구청장.

세줄 요약 북구가 주민 불편과 정책 제안을 실시간으로 받는 ‘바로문자 365’ 서비스를 시작했다. 24시간 문자 접수 뒤 공휴일을 제외하고 48시간 안에 답하고, 단순 민원은 최대 100시간 내 현장 조치해 민원 사각지대를 줄이겠다는 계획이다. 구청장 직통 민원 창구 ‘바로문자 365’ 개시

24시간 접수·48시간 답변·100시간 조치 원칙

주민 불편·정책 제안 실시간 접수 체계 구축

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

전남광주통합특별시 북구가 주민들의 목소리를 실시간으로 경청하기 위한 구청장 직통 민원 소통 창구를 개설했다.2일 북구에 따르면, ‘북구청장 바로문자 365 서비스’가 본격 시작된다. 이번 사업은 주민 누구나 시간· 장소에 상관없이 일상에서 느끼는 불편 사항을 자유롭게 이야기할 수 있는 분위기를 조성, 민원 사각지대를 해소하기 위한 것이다.서비스는 ▲24시간 접수 ▲48시간 이내 답변 ▲100시간 이내 현장 조치 등 3가지 원칙으로 운영된다.평소 생활하면서 느꼈던 불편 사항이나 필요한 정책을 건의하고 싶을 때 관련 내용을 바로문자 365 서비스 직통번호인 010-4107-8572(바로처리)로 문자를 보내면 공식 민원으로 접수되는 방식이다.접수된 민원은 공휴일을 제외하고 48시간 이내 담당 부서의 확인을 거쳐 검토 결과를 회신하게 된다. 또 검토 결과 단순 민원으로 판단되면 즉시 처리하거나 최대 100시간 이내 현장 조치를 완료한다. 장기 추진 또는 예산 동반이 필요한 정책 제안의 경우에는 7일 이내 답변을 전달하고, 관련 내용은 별도 관리하게 된다.북구는 사업이 안정적으로 운영될 수 있도록 이날 오전 직원 대상 교육을 실시하고 제도 활성화를 위해 오는 9월까지 3개월간을 집중 홍보 기간으로 정해 온오프라인 홍보에 나설 예정이다.또한 민원 처리 건수와 처리율, 정책 제안 채택률 등을 종합 분석해 실적 우수 부서에는 포상할 방침이다.신수정 북구청장은 “이번 사업은 ‘행정의 주인은 주민’이라는 민선 9기의 구정 철학을 실현하기 위한 것”이라며 “앞으로도 주민들의 하루를 바꾸는 주민주권도시, 으뜸 북구 조성을 위해 체감도 높은 정책을 지속 추진하겠다”고 말했다.