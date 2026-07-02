홈페이지에서 헤매지 마세요…AI 입혀 길 찾아주는 지자체

세줄 요약 포항시, 세종시, 시흥시가 홈페이지에 AI 챗봇을 도입해 민원과 행정정보를 대화형으로 안내한다. 포항은 ‘포항봇’을 전 분야로 확대하고, 세종은 ‘AI 충녕’을 시범운영 뒤 정식 서비스할 예정이다. 시흥도 맞춤형 민원 비서를 시작해 채용과 세금 정보까지 지원한다. 포항·세종·시흥, AI 챗봇 행정안내 확대

민원·복지·예약·세금 정보 대화형 제공

외국어 지원과 실시간 반영으로 접근성 강화

이미지 확대 경북 포항시가 운영 중인 인공지능(AI) 기반 행정 챗봇 ‘포항봇’. 포항시 제공 닫기 이미지 확대 보기 경북 포항시가 운영 중인 인공지능(AI) 기반 행정 챗봇 ‘포항봇’. 포항시 제공

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각종 민원 정보를 손쉽게 찾을 수 있도록 지방자치단체 홈페이지에 인공지능(AI) 기반 대화형 안내 서비스가 도입되고 있다.경북 포항시는 시민 누구나 쉽고 편리하게 행정정보를 이용할 수 있도록 AI 기반 행정 챗봇 ‘포항봇’ 서비스를 7월부터 시 홈페이지 전 분야로 확대 운영한다고 2일 밝혔다. 포항봇은 생성형 AI 기술을 활용해 시민들이 궁금한 행정 정보를 대화하듯 질문하면 관련 내용을 쉽고 빠르게 안내하는 서비스다.시는 지난 2월 경북 시·군 최초로 AI 기반 챗봇을 도입해 민원, 복지, 환경, 건설, 교통 분야 정보를 제공해 왔다. 이번 확대 운영을 통해 홈페이지 내 대부분의 행정 정보를 확인할 수 있게 됐다. 각종 공지사항과 고시·공고, 지원 사업 정보도 실시간으로 반영해 최신 소식까지 확인할 수 있다.세종시는 오는 11월까지 각종 시정 정보를 안내하는 ‘AI 충녕’을 시범운영한 뒤 12월 정식 운영한다. AI 충녕을 이용하면 문의가 잦은 생활 민원부터 공공시설 예약현황, 도서 대출현황도 실시간 확인할 수 있다. 영어와 중국어, 일본어 안내도 지원해 관내 거주 외국인의 정보 접근성을 높였다.경기 시흥시는 7월부터 AI 통합 민원 비서인 ‘AI흥온’ 서비스를 시작한다. 특히 AI흥온은 일자리경제포털과 연계해 맞춤형 채용 정보 검색도 지원한다. 재산세와 자동차세 부과 기준, 납부 방법, 예상 납부액도 상담이 가능하다.포항시 관계자는 “인공지능 기술을 적극 활용해 시민 누구나 편리하게 행정서비스를 이용할 수 있는 스마트 행정 환경을 만들어 가겠다”고 말했다.