부산시, 2026년 부산벤처기업인상 후보자 추천 접수

세줄 요약 부산시가 2일부터 24일까지 2026년 우수 부산벤처기업인 후보 추천을 받는다. 선정은 2000년 시작돼 올해 27회째이며, 선정 기업은 인증서와 중소기업 운전·육성자금, 신용보증 특례 지원 등 3년간 예우를 받는다. 신청 자격은 벤처기업 확인 유지, 설립 3년 이상, 부산 소재 1년 이상이다. 후보 추천 접수, 24일까지 진행

선정 기업, 3년간 예우·자금 지원

혁신성·성장성 높은 5개사 대표 선정

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부산시는 2일부터 24일까지 부산 경제를 이끌고, 미래를 함께 만들어 나갈 ‘2026년 우수 부산벤처기업인’ 추천을 받는다고 밝혔다.우수 부산벤처기업인 선정은 2000년부터 시작돼 올해로 27회째를 맞았다. 선정된 기업은 ‘부산시 기업인 예우 및 기업 활동 촉진에 관한 조례’에 따라 우수기업인 인증서와 중소기업 운전·육성 자금, 신용보증 특례 지원 등 3년간 우수기업인으로서의 예우와 지원을 받는다.신청 자격은 벤처기업육성에 관한 특별법에 따른 ‘벤처기업 확인’이 유지되는 기업으로, 회사 설립 3년 이상, 부산시 소재 1년 이상을 모두 충족해야 한다.시는 혁신성, 기술성, 성장성이 높고, 미래가치가 뛰어난 5개 기업의 대표를 선정할 예정이다.지난해까지 135명이 부산벤처기업인으로 선정됐다. 지난해에는 한국리포좀 김안드레 대표, 아이바이오코리아 양재욱 대표, 이지지오 김정수 대표, 소무나 송종원 대표, 샌드버그 배호진 대표 등 5명이 수상의 영예를 안았다.