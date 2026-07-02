김대중 교육감, 광주일고 야구부 방문 위로

“전국 학생 선수 민주·역사교육 강화 계기 돼야”

이미지 확대 김대중 전남광주통합특별시교육감이 취임 첫날인 1일 오후 광주제일고등학교를 방문해 최근 전국대회 경기에서 상대 팀인 배재고 선수단의 지역 비하성 응원으로 상처를 입은 야구부를 위로하고 있다. 닫기 이미지 확대 보기 김대중 전남광주통합특별시교육감이 취임 첫날인 1일 오후 광주제일고등학교를 방문해 최근 전국대회 경기에서 상대 팀인 배재고 선수단의 지역 비하성 응원으로 상처를 입은 야구부를 위로하고 있다.

세줄 요약 김대중 교육감이 취임 첫날 광주일고 야구부를 찾아 지역 비하성 응원으로 상처받은 학생들을 위로했다. 정근식 서울교육감의 유감 표명과 사과 뜻도 전하며, 5·18 민주화운동과 민주주의 교육을 강화하겠다고 밝혔다. 훈련 시설 개선 격려금도 전달했다. 광주일고 야구부, 지역 비하 응원으로 상처

김대중 교육감, 취임 첫날 현장 방문 위로

민주주의 교육 강화와 회복 지원 약속

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김대중 전남광주통합특별시교육감이 취임 첫날인 1일 광주제일고등학교를 방문해 상대 팀의 지역 비하성 응원으로 상처받은 야구부 학생들을 위로했다.김 교육감은 이날 오후 광주일고 야구부 훈련장을 방문해 학생 선수단과 코치진의 손을 맞잡았다.이 자리에서 그는 “이곳으로 오는 길에 정근식 서울특별시교육감으로부터 유감의 뜻이 담긴 전화를 받았다”며, “정 교육감 역시 이번 사안을 엄중하게 받아들이고 있으며, 학생들에게 깊은 사과의 마음을 전함과 동시에 이를 교훈 삼아 5·18 민주화운동 및 민주주의 교육을 대폭 강화하겠다는 뜻을 밝혔다”고 전했다.김 교육감은 이규연 광주일고 교장 등 학교 관계자들과의 면담에서 “가장 순수해야 할 학생 스포츠 현장에까지 왜곡된 역사 인식과 부적절한 언행이 침투한 것에 경악을 금치 못했다”며 안타까움을 표했다. 이어 “이번 불상사를 교육적 성찰의 기회로 삼아 지혜롭게 풀어내야 한다”며 “무엇보다 아이들이 받은 상처를 치유하고 다시 일어설 수 있도록 회복과 성장에 행정력을 집중해달라”고 당부했다.학생들에게는 따뜻한 격려를 잊지 않았다. 김 교육감은 “예기치 못한 일로 심적 동요가 컸겠지만, 흔들리지 말고 서로를 존중하는 공동체 정신을 함양해달라”며 “시합 현장에 직접 찾아가 응원하겠다”고 약속했다. 아울러 현장에서 훈련 시설 개선을 위한 격려금을 전달하며 실질적인 지원책 마련도 공언했다.김 교육감은 끝으로 “이번 사안을 전화위복의 계기로 삼아, 비단 배재고뿐만 아니라 전국 모든 학생 선수가 올바른 역사관을 갖춘 민주시민으로 성장할 수 있도록 체계적인 교육 시스템을 구축해야 한다”고 강조하며, 지역 간 갈등의 골을 메우고 민주주의의 가치를 바로 세우겠다는 의지를 피력했다.이번 논란은 지난달 29일 서울 목동구장에서 열린 제81회 청룡기 전국고교야구선수권대회 겸 주말리그 왕중왕전 경기 중 발생했다. 당시 배재고 야구부 소속 일부 학생 선수들이 광주일고를 향해 “스타벅스 가야지”, “탱크 데이”라는 부적절한 구호를 외친 사실이 알려지며 파장이 일었다.사태의 심각성을 인지한 대한야구소프트볼협회는 즉각 스포츠공정위원회를 소집했다. 협회는 이번 사안이 신성한 스포츠 정신을 훼손하고 경기장 질서를 문란하게 한 중대한 과오라고 판단, 배재고에 대해 ‘전국대회 출전 정지 6개월’이라는 엄중한 징계를 의결했다.