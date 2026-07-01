전남·광주 통합시대 ‘호남 메가시티 심장부’ 나주 뜬다

■ 윤병태 나주시장, 민선 9기 ‘100년 대도약’ 승부수

통합특별시 청사 나주가 전략거점 최적

에너지·관광·농업 잇는 대도약 완성할것

이미지 확대 윤병태 나주시장이 1일 민선 9기 출범 기자회견에서 나주의 미래 청사진을 설명하고 있다. 닫기 이미지 확대 보기 윤병태 나주시장이 1일 민선 9기 출범 기자회견에서 나주의 미래 청사진을 설명하고 있다.

세줄 요약 윤병태 나주시장이 민선 9기 비전을 내놓으며 전남·광주 통합시대의 핵심 거점으로 나주를 제시했다. 전략청사 유치, 인공태양 연구시설 기반 에너지 산업, 영산강 르네상스 관광, 민생·농업 지원을 4대 축으로 삼아 미래 100년 성장 구상을 밝혔다. 전남·광주 통합시대, 나주 전략거점 부상

전략청사 유치와 에너지 산업 육성 강조

영산강 관광·농업·복지 확장 계획 제시

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전남·광주 통합특별시 출범한 가운데 나주시가 통합시대의 핵심 전략거점으로 본격 급부상하고 있다.윤병태 나주시장은 민선 9기 출범 첫날인 1일, 에너지·관광·농업을 3대 성장축으로 한 미래 청사진을 제시하며 “나주의 미래 100년을 결정할 대전환의 시대가 시작됐다”고 선언했다.윤 시장은 이날 나주시청 대회의실에서 기자회견을 열고 10대 전략, 77개 핵심 과제를 담은 민선 9기 시정 비전을 발표했다.윤 시장은 특히 “전남·광주 통합은 단순한 행정구역 재편이 아니라 수도권 일극 체제에 맞서는 국가균형발전의 중대한 실험”이라며 “호남 메가시티의 지속 가능한 성장 엔진은 나주가 맡아야 한다”고 강조했다.이날 회견의 핵심은 ‘전남·광주 통합시대 속 나주의 역할론’이었다.윤 시장은 광주와 전남을 연결하는 광역 교통망의 중심축이자 전국 유일의 공동혁신도시라는 나주의 입지적 강점을 앞세워, 통합 행정을 총괄할 ‘전략청사’ 유치 필요성을 거듭 강조했다.윤 시장은 “나주는 천년 호남의 행정·경제 중심지라는 역사성과 미래 성장 잠재력을 동시에 갖춘 도시”라며 “기존 광주·무안·순천 청사를 유기적으로 연결하면서 이를 총괄하는 컨트롤타워 성격의 전략청사가 나주에 들어설 때 통합의 시너지가 극대화될 것”이라고 말했다.에너지 산업은 민선 9기 최대 성장 동력으로 제시됐다.윤 시장은 민선 8기 최대 성과로 꼽히는 2000억원 규모 인공태양 연구시설 유치를 발판으로 세계적 핵융합 연구단지 조성에 속도를 내겠다고 밝혔다. 또한 한국전력공사, 한국에너지공과대학교와 연계한 ‘K-그리드 인재·창업 밸리’를 구축해 첨단 에너지 산업 생태계를 완성하고, 가칭 ‘전남광주에너지공사’ 유치에도 총력을 기울일 방침이다.윤 시장은 “나주를 단순한 에너지 공급기지가 아닌 세계적 에너지 혁신·창업 허브로 탈바꿈시키겠다”고 강조했다.관광 분야에서는 ‘영산강 르네상스’가 전면에 등장했다. 나주시는 영산강 저류 습지를 활용해 지방정원을 조성하고, 2030년 국가정원 지정을 목표로 단계적 개발에 나설 계획이다. KTX 나주역과 영산강 정원을 잇는 에코브릿지 조성, 나주목관아 복원, 마한 고도 지정 추진 등을 통해 체류형 관광도시 기반도 강화한다.농업과 민생 안정 정책도 병행 추진된다. 나주시는 시민 1인당 20만원 규모 민생회복지원금 지급을 추진하는 한편, 주민 참여형 태양광 발전 수익을 공유하는 ‘나주형 햇빛소득 마을’ 200곳을 조성해 농가 소득 기반을 확충할 계획이다. 아울러 에너지 영재학교 설립과 국제학교 유치, 생애주기별 맞춤형 복지 확대를 통해 교육·복지 경쟁력도 끌어올리기로 했다.윤 시장은 “민선 9기는 나주의 향후 100년을 좌우할 역사적 분수령”이라며 “한번 물면 끝까지 놓지 않는 진돗개 정신으로 나주의 대도약과 시민 행복 실현에 모든 행정 역량을 집중하겠다”고 밝혔다.