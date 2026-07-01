취임식도 생략한 채 현장 간 고의숙 교육감… “아이·현장 중심 교육으로 변화”

고의숙 제주교육감 취임사는 유튜브로

“모두가 주인공인 제주교육 만들겠다”

첫 민선 여성교육감 시대… IB·AI·4·3교육 제시

이미지 확대 고의숙 제주도교육감이 1일 취임식을 열지 않고 곧바로 학교 현장을 찾는 것으로 첫 업무를 시작했다. 사진은 첫 현장방문학교인 북초등학교에서 학생과 인사하는 모습. 제주도교육청 제공 닫기 이미지 확대 보기 고의숙 제주도교육감이 1일 취임식을 열지 않고 곧바로 학교 현장을 찾는 것으로 첫 업무를 시작했다. 사진은 첫 현장방문학교인 북초등학교에서 학생과 인사하는 모습. 제주도교육청 제공

이미지 확대 1일 신성여중을 방문한 고의숙 제주도교육감. 제주도교육청 제공 닫기 이미지 확대 보기 1일 신성여중을 방문한 고의숙 제주도교육감. 제주도교육청 제공

세줄 요약 고의숙 제주교육감이 별도 취임식 없이 현장 방문으로 첫 일정을 시작했다. 아이 중심·현장 중심 교육을 비전으로 제시하고, 학생 안전과 제주형 IB 고도화, 4·3교육과 신설, AI·생태시민교육, 청렴 회복을 핵심 과제로 내세웠다. 취임식 생략, 곧바로 학교 현장 방문

아이·현장 중심 제주교육 비전 제시

안전·IB·4·3·AI·청렴 과제 강조

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“아이들을 가장 가까이에서 만나기 위해 교사의 길을 선택한 것은 당연한 숙명이었습니다. 그러나 현실은 녹록지 않았습니다. 아이들과의 거리는 생각보다 멀었고, 쉽게 좁혀지지 않았습니다.”제18대 제주특별자치도교육감으로 1일 공식 취임한 고의숙 교육감은 제주 최초의 민선 여성 교육감 시대를 열며 이같이 말했다.고 교육감은 “제가 다가가면 아이들이 멀어지고, 아이들이 다가오면 제가 멀어지는 일이 반복됐다”며 “좁혀질 듯 좁혀지지 않는 거리 앞에서 무력감을 느꼈고, 그 거리의 공백 속에 묻혀 있던 교육 현장의 문제를 하나씩 들여다보기 시작했다”고 회고했다.이처럼 개인적인 교직 경험을 꺼내든 고 교육감은 “모두가 주인공, 함께 성장하는 제주교육”을 새로운 교육 비전으로 제시하며, 아이 중심·현장 중심 교육으로 제주교육의 변화를 이끌겠다고 밝혔다.그는 이날 별도의 취임식을 열지 않고 유튜브를 통해 직원들에게 취임사를 전한 뒤 곧바로 학교 현장을 찾는 것으로 첫 업무를 시작했다. 형식보다 교육 현장을 우선하겠다는 의지를 드러낸 것이다.교육 정책의 핵심 과제로는 학생 안전과 제주형 교육 혁신을 제시했다.고 교육감은 “교육의 최우선 원칙인 아이들의 건강과 안전을 지역사회와 함께 지켜 나가겠다”며 “질적으로 성장한 제주형 IB 교육과정을 대한민국의 IB 교육과정인 KB로 발전시켜 나가겠다”고 말했다.또 “제주4·3교육과를 신설해 4·3교육과 민주시민교육, 제주이해교육을 유기적으로 연계하겠다”며 “제주의 역사와 문화, 자연, 마을 이야기가 제주다운 민주시민교육의 토대가 될 것”이라고 밝혔다.인공지능(AI) 시대 교육 방향에 대해서는 “기계보다 사람이 중심이 되는 AI 교육이 필요하다”며 “AI 기본교육을 통해 학생 개개인의 문해력과 기초학력을 높이고, 제주형 생태시민교육으로 지속가능한 미래를 준비하겠다”고 했다.선거 과정에서 논란이 됐던 청렴 문제도 언급했다.그는 “청렴은 제주교육에 대한 도민의 신뢰이자 약속”이라며 “공정하고 투명한 행정 시스템을 회복해 청렴한 제주교육의 위상을 되찾겠다”고 말했다.취임사에서는 교사로 살아온 경험도 진솔하게 털어놨다.고 교육감은 “아이들을 너무나 사랑해 교사의 길을 선택한 것은 당연한 숙명이었다”면서도 “과중한 업무와 민원, 구조적인 문제, 교육활동이 이념의 틀로 왜곡되는 현실 속에서 아이들과의 거리를 좁히기 쉽지 않았다”고 돌아봤다.이어 “그 한계는 교사뿐 아니라 교육공무원과 공무직, 학부모, 도민 모두가 함께 느끼고 있었다”며 “교육공동체와 함께 꿈을 이루고 소통과 협력으로 아이들과의 거리를 좁히고 싶었다. 그래서 제주교육은 모두가 주인공”이라고 강조했다.또 “교육감은 소통과 협력, 통합의 마중물을 만드는 조연이 되겠다”며 “교사의 교육활동이 안전하게 보호되고 열정이 아이들의 성장으로 이어지는 학교를 일상으로 만들겠다”고 약속했다.고 교육감은 취임 첫날 오전 제주교육의 발상지인 제주북초등학교에서 학생과 학부모를 맞이한 데 이어 제주영지학교, 신성여자중학교, 한림항공우주고등학교를 차례로 방문해 교육 현장을 둘러보고 의견을 청취했다.오는 2일에는 성산고등학교와 서귀포초등학교를 찾아 학교 운영과 돌봄교실을 점검할 예정이다.3일에는 제주호국원과 역대 교육감인 최정숙 전 교육감 묘소, 제주4·3평화공원을 참배한 뒤 제주도교육청에서 교육지표 제막식과 확대주간회의를 열고 교육감 취임 선서를 한다. 이어 본청 전 부서를 방문해 직원들과 인사를 나누고 조천 창열사 참배를 끝으로 취임 일정을 마무리한다.