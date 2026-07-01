이원택 전북지사 11월부터 ‘간부회의 생중계’…취임 1호 결재

도정 핵심 회의 과정 도민에게 투명하게 공개

이미지 확대 이원택 전북지사(가운데)가 간부회의 생중계를 민선 9기 1호 결재로 처리했다. 전북도 제공 닫기 이미지 확대 보기 이원택 전북지사(가운데)가 간부회의 생중계를 민선 9기 1호 결재로 처리했다. 전북도 제공

세줄 요약 이원택 전북지사가 민선 9기 첫날 1호 결재로 간부회의 생중계 추진 계획을 처리했다. 11월부터 매월 첫째 주 월요일 회의를 공식 홈페이지와 유튜브로 공개하고, 보고 중심 회의를 토론 중심으로 바꿔 도민 알 권리와 참여를 넓히기로 했다. 간부회의 생중계 추진 계획 1호 결재

11월부터 매월 첫째 주 월요일 공개

보고 중심에서 토론 중심으로 전환

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‘도민주권정부’를 내세운 민선 9기 전북특별자치도가 ‘간부회의 생중계’를 통해 열린 행정에 나선다.이원택 전북특별자치도지사는 1일 민선 9기 출범 첫날 ‘간부회의 생중계 추진 계획’을 1호 결재로 처리했다.이날 결재는 도정 핵심 회의 과정을 도민에게 투명하게 공개해 정책 결정 과정에 대한 신뢰를 높이고 도민의 알 권리와 참여를 확대하기 위한 것이다.간부회의 공개는 사전 준비를 거쳐 오는 11월부터 시행된다. 매월 첫째 주 월요일 열리는 간부회의를 ‘도민주권 전북LIVE’로 운영할 계획이다.회의는 종합상황실에서 90분가량 진행된다. 전 과정이 공식 홈페이지와 유튜브를 통해 실시간으로 중계된다.회의 방식도 기존의 단순 보고 중심에서 토론 중심으로 바뀐다.1부는 주요 현안 요약 브리핑, 2부는 핵심 의제 심층 토의로 진행된다. 어려운 행정 용어는 도민 눈높이에 맞춰 풀어 설명하는 등 누구나 이해할 수 있는 방식으로 운영된다.이원택 지사는 “도민들이 삶의 변화를 피부로 느끼는 ‘체감성장’은 투명한 소통과 행정 신뢰에서 출발한다”며 “닫힌 회의실 문을 열고 전북의 비전을 도민과 함께 고민하고 실천하는 답하는 도정을 만들겠다”고 말했다.