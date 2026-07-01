부산시, 보건복지부 ‘계약형 지역필수의사제 시범사업’ 공모 선정

세줄 요약 부산시가 대구·울산과 함께 광역시 최초로 계약형 지역필수의사제 시범사업에 선정됐다. 정부와 지자체가 지역 근무수당과 정주 여건을 지원해 전문의의 장기 근무를 유도하고, 부산은 필수의료 인력 20명을 우선 대상으로 지역완결형 의료체계 구축에 나선다. 광역시 최초 시범사업 선정

필수의료 전문의 정착 지원

부산형 지역완결 의료체계 추진

이미지 확대 부산시청사. 부산시 제공 닫기 이미지 확대 보기 부산시청사. 부산시 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

부산시는 대구시·울산시와 함께 광역시 최초로 보건복지부 ‘계약형 지역필수의사제 시범사업’ 공모에 선정됐다고 1일 밝혔다.계약형 지역필수의사제는 전문의가 지역 종합병원 이상 의료기관에서 필수진료를 장기간 수행할 수 있도록 정부와 지방자치단체가 지역 근무수당과 정주 여건을 지원하는 사업을 말한다.지역의사 양성 및 지원 등에 관한 법률 등에 따라 지자체·의료기관과 지역 장기 근무를 계약한 8개 필수진료과목(내과, 외과, 산부인과, 소아청소년과, 응급의학과, 심장혈관흉부외과, 신경과, 신경외과) 저연차 전문의를 대상으로 월 400만원의 지역 근무수당과 국내·외 학술대회 참가비 및 등록비, 전문 연수 비용 지원 등 정주 여건을 지원한다.지난해 강원·경남·전남·제주 등 도 지역을 중심으로 추진됐으며, 이번엔 처음으로 광역시까지 확대됐다.시는 이번 사업을 통해 필수 의료 인력이 부산에 안정적으로 정착할 수 있도록 적극 지원, 시민이 언제 어디서나 필수 의료 서비스를 이용할 수 있는 지역완결형 의료체계 구축에 속도를 낼 계획이다.시는 우선 지역 의료수요를 반영해 필수진료과목 전문의 20명을 대상으로 사업을 추진한다.한편 이번 공모에서는 부산시·대구시·울산시 등 3개 광역시와 충북도와 전북도 등 5개 시·도가 선정됐다.