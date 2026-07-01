전자담배로 갈아타면 덜 위험할까…반은 맞고, 반은 틀렸다

전자담배 전환자의 폐암 위험 따져보니

연초 계속 피운 사람보단 낮지만

사망 위험은 금연자의 2배

20년 이상 피운 장기 흡연자 위험 더 커

이미지 확대 궐련형 전자담배 담뱃갑에 표기된 경고 그림. 보건복지부 제공 닫기 이미지 확대 보기 궐련형 전자담배 담뱃갑에 표기된 경고 그림. 보건복지부 제공

세줄 요약 국내 452만명 분석에서 일반담배를 끊고 전자담배를 매일 사용한 사람은 계속 흡연자보다 폐암 위험이 낮았지만, 완전 금연자보다 발생·사망 위험이 여전히 높았다. 장기 흡연자일수록 격차가 더 컸고, 연구팀은 전자담배도 흡연 범주에 속한다고 설명했다. 전자담배 전환, 연초보다 위험 낮지만 금연보다 높음

국내 452만명 분석, 폐암 발생·사망 위험 비교

장기 흡연자일수록 전환 후 위험 격차 확대

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“연초는 끊었어요. 대신 전자담배로 바꿨죠. 그래도 일반담배보다는 덜 해롭지 않을까요.”일반담배를 끊고 전자담배로 갈아탄 흡연자들이 흔히 하는 생각이다. 담뱃잎을 태우지 않으니 몸에 덜 나쁠 것 같고 적어도 연초를 계속 피우는 것보다는 낫지 않겠느냐는 기대도 있다. 그렇다면 실제 폐암 위험은 어떨까. 대규모 연구 결과로 보면 답은 ‘반은 맞고, 반은 틀렸다’에 가깝다.전자담배로 바꾼 사람은 일반담배를 계속 피운 사람보다 폐암 발생·사망 위험이 낮았다. 하지만 모든 담배 제품을 끊은 완전 금연자와 비교하면 위험은 여전히 뚜렷하게 컸다.1일 분당서울대병원 호흡기내과 김연욱 교수 연구팀에 따르면 일반담배 흡연력이 있는 국내 성인 452만 4895명을 분석한 결과, 일반담배를 끊고 전자담배를 매일 사용한 사람의 폐암 발생 위험은 완전 금연자보다 1.56배 높았다. 폐암 사망 위험은 완전 금연자의 2배 수준이었다.반면 일반담배를 계속 피운 집단의 폐암 발생 위험과 사망 위험은 각각 1.78배, 2.41배였다. 전자담배로 갈아타는 것이 연초를 계속 피우는 것보다는 낫지만, 그렇다고 완전 금연에 가까운 수준으로 폐암 위험이 낮아지는 것은 아니라는 뜻이다.장기 흡연자에게서는 차이가 더 크게 나타났다. 50~80세이면서 하루 한 갑씩 20년간 일반담배를 피운 정도의 흡연력이 있는 폐암 고위험군은 전자담배로 전환했을 때 완전 금연자보다 폐암 발생 위험이 1.91배, 폐암 사망 위험이 1.92배 높았다. 오랫동안 담배를 피워 이미 폐가 지친 상태인데 전자담배까지 들이마시며 부담을 더한 셈이다.전자담배는 담뱃잎을 태우는 연소 과정이 없어 일반담배보다 타르 등 일부 유해 물질이 적은 것으로 알려져 있다. 그러나 전자담배에도 포름알데히드 등 발암물질이 포함돼 있어 폐암 예방 측면에서는 여전히 흡연의 범주에 속한다는 게 연구팀의 설명이다.김 교수는 “일반담배에서 전자담배로 바꾼 뒤 자신은 담배를 안 피운다고 인식하는 사용자들이 많다”며 “폐암 측면에서 전자담배는 일반담배보다 위험성이 낮을 수는 있지만, 여전히 유해 물질에 노출되는 흡연의 범주에 속한다는 점을 분명히 인식하고 완전한 금연을 위해 힘써야 한다”고 강조했다.