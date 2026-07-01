10억 빚 떠안고 절연한 장윤정…친모 또 투자 사기 의혹

세줄 요약 장윤정 친모 A씨가 딸의 이름을 내세워 투자 사기를 벌였다는 의혹으로 경찰 수사를 받고 있다. 피해자들은 A씨가 장윤정이 보냈다며 건강보조식품과 미스트롯 투자 이야기를 꺼냈고, 수천만원을 건넸다고 주장했다. 장윤정 친모, 딸 이름 내세운 투자 사기 의혹

피해자들, 건강보조식품·미스트롯 투자 주장

장윤정 측, 수년째 연락 없어 무관 입장

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이미지 확대 SBS ‘힐링캠프’ 방송화면 캡처 닫기 이미지 확대 보기 SBS ‘힐링캠프’ 방송화면 캡처

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가수 장윤정의 친모 A씨가 절연한 딸 장윤정의 이름을 내세워 투자 사기를 벌였다는 의혹이 제기돼 경찰이 수사에 나섰다.장윤정 측은 “지난 십수 년간 모친과 직접 연락을 나눈 바가 절대 없다”며 이번 사건과 선을 그었다.지난달 30일 방송된 JTBC ‘사건반장’에서는 A씨에게 투자 사기를 당했다고 주장하는 피해자 B씨의 인터뷰가 공개됐다.B씨는 “A씨가 ‘장윤정이 보내줬다’며 건강보조식품을 권해 친분을 쌓았고, 이후 장윤정이 출연한 TV조선 ‘미스트롯’에 투자하면 큰 수익을 낼 수 있다고 말했다”고 주장했다.B씨는 이 말을 믿고 투자금 명목으로 수천만원을 건넸다고 밝혔다.방송에 따르면 A씨는 두 대의 휴대전화를 이용해 마치 장윤정이 자신에게 카카오톡 메시지를 보낸 것처럼 대화 내용을 꾸며 피해자의 신뢰를 얻은 것으로 전해졌다.이후 B씨의 딸이 범행을 의심해 경찰에 신고했고, 조사 과정에서 같은 수법으로 피해를 입었다고 주장하는 또 다른 피해자도 A씨를 고소한 것으로 알려졌다.장윤정은 인터뷰에는 응하지 않았지만 추가 피해를 막기 위해 입장을 밝혔다.장윤정 측은 “지난 십수 년간 모친과 직접 연락을 나눈 바가 절대 없다”고 강조했다.피해자 B씨 역시 이번 사건이 장윤정과는 무관한 모친 개인의 일이라는 점을 인지하고 있으며, 경찰도 A씨를 중심으로 수사를 진행 중인 것으로 전해졌다.장윤정과 친모의 갈등은 2013년 공개됐다. 당시 장윤정은 SBS ‘힐링캠프’에서 부모의 이혼 과정에서 10년간 벌어온 재산이 사라졌고 10억원의 빚을 떠안게 됐다고 고백했다.이후 A씨와 장윤정의 남동생은 장윤정을 상대로 각종 의혹을 제기하고 소송을 냈지만, 법원은 장윤정 측의 손을 들어줬다. 장윤정은 이후 공개적으로 모친과 절연을 선언했다.A씨는 2018년에도 지인에게 4억 1500만원을 빌린 뒤 갚지 않은 혐의로 구속된 바 있다. 당시 그는 “돈을 빌린 것은 맞지만 사기는 아니다”라며 혐의를 부인했다.