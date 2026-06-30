1461일 여정 끝낸 오영훈 제주지사… “도전과 혁신 멈추면 도민의 삶 지속가능하지 않아”

30일 사무인계·인수식·기념식수식 등 퇴임행사

이미지 확대 오영훈 제주특별자치도지사가 30일 도청 탐라홀에서 퇴임식을 갖고 4년 간의 임기를 마무리하고 있다. 제주도 제공 닫기 이미지 확대 보기 오영훈 제주특별자치도지사가 30일 도청 탐라홀에서 퇴임식을 갖고 4년 간의 임기를 마무리하고 있다. 제주도 제공

이미지 확대 오영훈(왼쪽) 제주도지사는 30일 도청 구 경찰청사 앞마당에서 김완근(오른쪽 앞) 제주시장과 오순문(오른쪽 중간) 서귀포시장, 박봉석(오른쪽 맨 뒤) 국제관계대사와 함께 제주를 대표하는 나무인 팽나무를 심으며 민선 8기 도정의 마무리를 기념했다. 독자 제공 닫기 이미지 확대 보기 오영훈(왼쪽) 제주도지사는 30일 도청 구 경찰청사 앞마당에서 김완근(오른쪽 앞) 제주시장과 오순문(오른쪽 중간) 서귀포시장, 박봉석(오른쪽 맨 뒤) 국제관계대사와 함께 제주를 대표하는 나무인 팽나무를 심으며 민선 8기 도정의 마무리를 기념했다. 독자 제공

이미지 확대 오영훈 제주지사가 30일 퇴임식에서 부인 박선희 여사와 함께 감사패와 꽃다발을 받고 있다. 제주도 제공 닫기 이미지 확대 보기 오영훈 제주지사가 30일 퇴임식에서 부인 박선희 여사와 함께 감사패와 꽃다발을 받고 있다. 제주도 제공

세줄 요약 오영훈 제주지사가 퇴임식을 끝으로 4년간의 도정 운영을 마무리했다. 그는 도전과 혁신이 멈추면 도민의 삶도 지속가능하기 어렵다며, 다음 세대를 위한 토대를 남겼다고 밝혔다. 공직자들의 협업과 성과에도 감사를 전했다. 1461일 민선 8기 도정 마무리

도전·혁신 강조, 공직자 협업 감사

135건 최우수 성과와 미래 토대 언급

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“도전과 혁신이 멈추면 도민의 삶도 지속가능하기 어렵습니다. 다음 세대가 세계로 뻗어갈 수 있도록 확고한 토대를 마련해야 합니다.”오영훈 제주특별자치도지사가 30일 퇴임식을 끝으로 4년간의 도정 운영을 마무리했다. 1461일간 이어진 민선 8기 제주도정은 이날 공식 일정을 끝으로 막을 내렸다. 그는 “다시 같은 선택의 순간이 와도 도민의 행복과 제주의 미래를 위해 주저 없이 같은 길을 선택했을 것”이라며 이같이 말했다.오 지사는 이날 제주도청 탐라홀에서 열린 퇴임식에서 “지난 1461일 동안 남들이 가지 않은 길을 새로 내겠다는 도전 정신으로 전 부서가 혁신에 동참했고, 모두가 성과를 내는 역동적인 조직으로 체질을 바꿨다”고 밝혔다.이어 “공직자들의 아이디어와 협업 덕분에 중앙단위 공모와 평가에서 135건의 최우수 성과를 거두며 제주의 정책 역량을 입증했다”며 공직자들에게 감사의 뜻을 전했다.오 지사는 “변화의 결실을 도민이 온전히 체감하기까지는 다소 시간이 걸릴 수 있다”면서도 “제주의 미래를 향한 변함없는 지지를 부탁드린다. 도지사의 역할은 마무리하지만 제주의 더 큰 발전을 위한 여정에는 늘 함께하겠다”고 말했다.이날 퇴임식에서는 지난 4년간의 도정 활동과 주요 성과를 담은 영상이 상영됐으며, 재직기념패 전달과 공직자 노동조합 감사패 증정, 직원 송별사 등이 이어졌다.공직자를 대표해 송별사를 한 4·3지원과 문재원 주무관은 제주4·3기록물의 유네스코 세계기록유산 등재 등 주요 성과를 언급하며 “도지사가 남긴 변화와 혁신의 발자취를 이정표 삼아 제주 발전을 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.오 지사는 퇴임식에 앞서 삼성혈을 참배하고 청원경찰과 환경정비 공무원 등 현장 직원들을 찾아 감사의 뜻을 전했다. 이어 도청 구 경찰청사 앞마당에서 제주를 대표하는 나무인 팽나무를 심으며 민선 8기 도정의 마무리를 기념했다.