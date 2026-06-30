부산시교육청, 인공지능·디지털 기술 활용 교직원 업무 경감

세줄 요약 부산시교육청이 인공지능과 디지털 기술을 활용해 학교 현장의 교직원 업무를 줄이는 대책을 시행했다. 법정의무연수 이수 확인을 자동화해 이수증 출력과 취합, 보고 부담을 덜고, 매뉴얼과 감사 사례를 학습한 챗봇 ‘챗BSSS’로 자료 검색과 답변을 지원한다. 기안문 서식 400여종도 제공해 행정 효율을 높인다. AI·디지털로 교직원 행정업무 경감 추진

연수 확인 자동화로 이수증·보고 부담 완화

챗봇·기안문 서식 제공으로 업무 효율 제고

이미지 확대 부산시교육청 전경. 부산시교육청 제공 닫기 이미지 확대 보기 부산시교육청 전경. 부산시교육청 제공

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부산시교육청은 인공지능(AI)과 디지털 기술을 활용해 학교 현장의 업무를 줄이는 교직원 업무경감 대책을 마련하고 시행에 들어간다고 30일 밝혔다.시교육청은 우선 교직원의 법정의무연수 이수 확인을 자동화했다. 이를 통해 학교 현장에서 이수증 출력, 취합, 보고 등 부수적 업무를 덜게 됐다.교육청은 매뉴얼, 지침, 감사 사례 등을 학습시킨 인공지능 챗봇 ‘챗BSSS’을 구축했다. 시교육청의 학교지원 통합포털에서 사용할 수 있는 이 챗봇은 업무 관련 자료 검색, 답변 도출을 지원해 업무 효율성을 대폭 높일 것으로 기대된다.학교에서 자주 사용하는 기안문 견본 서식 400여종도 제공해 기안 부담을 줄인다. 교육청은 서식을 업무 시스템인 K-에듀파인에 탑재해 접근성, 활용도를 높일 계획이다.시교육청 관계자는 “AI·디지털 대전환 시대에 선제 대응하고, 교직원들이 수업과 생활지도 등 본연의 교육활동에 더욱 전념할 수 있는 학교 환경을 조성하는 데 최선을 다하겠다”라고 밝혔다.