전남광주 40년만의 통합 앞두고 ‘광주광역시청’ 현판 철거

지난 2004년 3월 광주시청 개청 이후 22년만

1일 0시부턴 ‘전남광주통합특별시’로 새출발

이미지 확대 전남광주통합특별시 출범을 하루 앞둔 30일 오후 광주 서구 치평동 광주시청 외벽에 걸린 ‘광주광역시청’ 현판이 철거되고 있다. 7월1일부터는 ‘전남광주특별시청’으로 바뀌게 된다. 광주광역시 제공 닫기 이미지 확대 보기 전남광주통합특별시 출범을 하루 앞둔 30일 오후 광주 서구 치평동 광주시청 외벽에 걸린 ‘광주광역시청’ 현판이 철거되고 있다. 7월1일부터는 ‘전남광주특별시청’으로 바뀌게 된다. 광주광역시 제공

세줄 요약 전남광주통합특별시 출범을 하루 앞두고 광주 서구 시청사 외벽의 ‘광주광역시청’ 현판이 철거됐다. 2004년 청사 개청 때부터 걸려 있던 상징물이 사라지며, 40년 광주광역시의 이름도 역사 속으로 들어갔다. 1일 0시부터는 새 현판이 걸린다. 광주광역시청 현판 철거, 통합특별시 출범 준비

2004년부터 상징이던 현판과 문구 모두 제거

강기정 시장 이임, 마지막 광주시장 기록

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1일 전남광주통합특별시 출범을 앞두고 광주 서구 광주시청사 18층 외벽에 걸려있던 ‘광주광역시청’ 현판이 30일 철거됐다.또, 시청사 1층에 걸려있던 현판과 ‘내일이 빛나는 기회도시 광주’라는 문구가 쓰인 건물 중간 현판도 모두 철거되면서 ‘광주광역시’라는 이름은 역사의 뒤안길로 퇴장했다.1일 0시부터는 ‘전남광주통합특별시청’이 쓰여진 현판이 새롭게 선보인다.‘광주광역시청’ 현판은 지난 2004년 3월30일 서구 치평동 청사가 개청하면서부터 부착됐다. 지역 관공서 건물 중 가장 높은 곳에 설치돼 있어 광주를 찾는 외지인도 쉽게 찾을 수 있어 광주의 상징으로도 여겨져왔다.하지만 통합특별시 출범을 앞두고 현판이 철거되고 강기정 광주시장도 이날 이임식을 끝으로 ‘마지막 광주광역시장’이라는 기록을 남기고 청사를 떠났다.시청 한 직원은 “‘광주광역시청’이라고 쓰여진 현판은 광주시의 상징으로, 출근할 때 가장 먼저 보여 친근감이 있었는데 이제 사라진다니 조금 아쉽다”며 “1일부터는 ‘전남광주통합특별시’라는 현판을 보면서 출근할 생각을 하니 가슴이 설렌다”고 말했다.