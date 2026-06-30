“잊지말자 625%, 침투하자” 화장품 광고 왜이러나…“전 직원 역사교육”

화장품 브랜드 ‘아이소이’ 지난해 광고

화장품 흡수력 설명하며 ‘625% 침투’

“6·25 희화화” 네티즌 비판에 사과

이미지 확대 화장품 브랜드 ‘아이소이’가 지난해 10월 서울시내버스에 집행한 광고. “잊지말자 625% 침투하자 더 깊게”라는 문구가 6·25 전쟁을 희화화했다는 비판을 받았다. 자료 : 소셜미디어 닫기 이미지 확대 보기 화장품 브랜드 ‘아이소이’가 지난해 10월 서울시내버스에 집행한 광고. “잊지말자 625% 침투하자 더 깊게”라는 문구가 6·25 전쟁을 희화화했다는 비판을 받았다. 자료 : 소셜미디어

이미지 확대 화장품 브랜드 ‘아이소이’가 6·25 전쟁을 희화화하는 듯한 문구를 광고에 사용한 것과 관련 이진민 아이소이 대표가 사과문을 발표했다. 자료 : 아이소이 인스타그램 닫기 이미지 확대 보기 화장품 브랜드 ‘아이소이’가 6·25 전쟁을 희화화하는 듯한 문구를 광고에 사용한 것과 관련 이진민 아이소이 대표가 사과문을 발표했다. 자료 : 아이소이 인스타그램

세줄 요약 화장품 브랜드 아이소이가 지난해 버스 광고에 쓴 “잊지말자 625% 침투하자” 문구가 6·25 전쟁을 희화화했다는 비판을 받았다. 회사는 피부 임상 수치를 바탕으로 한 표현이라고 해명했지만 논란은 가라앉지 않았고, 대표는 사과문을 내고 문구 삭제와 전 직원 역사교육을 약속했다. 아이소이 광고 문구, 6·25 연상 비판 확산

‘625% 침투하자’ 표현 두고 안보 감수성 논란

대표 사과, 문구 삭제와 역사교육 약속

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스타벅스코리아의 ‘탱크데이’ 마케팅 논란이 유통업계를 넘어 정계까지 휩쓸고 지나간 지 불과 한달 만에 이번에는 한 화장품 기업의 광고 문구가 뒤늦게 도마에 올랐다. 6·25 전쟁을 희화화하는 듯한 문구를 광고에 이용해 심각한 안보 감수성을 드러냈다는 비판을 받자 해당 화장품 기업의 대표가 사과문을 내놓기에 이르렀다.30일 업계에 따르면 최근 소셜미디어(SNS) 등에서는 화장품 브랜드 ‘아이소이’가 지난해 10월 집행한 버스 광고가 재차 회자되고 있다.해당 광고는 ‘잡티 세럼’ 제품을 소개하며 “잊지말자 625% 침투하자 더 깊게”라는 문구를 내세웠다.지난해 집행된 뒤 현재는 찾아볼 수 없는 광고지만, 전쟁 76주년을 맞은 지난 25일을 전후해 SNS에서 재조명됐다.이에 SNS 등에서는 ‘625’라는 숫자와 “잊지말자”라는 문구가 6·25 전쟁의 비극을 상업적으로 이용했다는 비판이 제기됐다.특히 “침투하자”라는 문구에는 안보 감수성이 결여됐다는 비판이 쏟아졌다.화장품 업계에서는 화장품의 성분이 피부에 ‘흡수’된다는 표현을 주로 쓰며, 마케팅 과정에서는 이를 과장해 ‘침투한다’, ‘침투력’ 등의 표현을 사용하기도 한다. 그럼에도 흔히 쓰이는 ‘흡수’ 대신 의도적으로 ‘침투’를 선택해 6·25 전쟁을 희화화했다고 일부 네티즌들은 주장했다.비판이 이어지자 아이소이 측은 지난 26일 공식 SNS에 올린 사과문을 통해 “특정 의미를 의도하거나 연상시키려는 목적은 없었다”고 해명했다.아이소이 측은 “광고에 사용된 ‘625%’라는 표현은 자사 제품에 함유된 불가리안 로즈오일 1%의 피부 침투 효과를 대상으로 진행한 피부 임상시험 결과를 바탕으로 사용한 실제 수치”라며 “성분의 특징을 전달하기 위해 해당 수치를 사용한 것”이라고 설명했다.이어 “그럼에도 해당 표현으로 인해 일부 고객님께 불편과 심려를 드린 점은 무겁게 받아들이고 있다”면서 “다양한 시각을 더욱 세심하게 고려해 오해나 불편을 드리지 않도록 더욱 신중하게 살피겠다”라고 밝혔다.이러한 해명에도 공분은 가라앉지 않았다. 네티즌들은 “피부 임상시험 결과를 공개하지 않으면 믿을 수 없다”며 ‘625%’라는 수치에 대한 더 자세한 해명을 요구했다.또한 “6·25 전쟁을 마케팅에 이용한 심각한 사안을 ‘다양한 시각을 고려하지 않은 것’이라고 축소 해석하고 있다”, “스타벅스의 ‘탱크데이’ 마케팅보다 덜 주목받아야 할 이유가 뭐냐” 등의 비판도 쏟아졌다.이에 아이소이는 이날 이진민 대표 명의의 사과문을 공개하며 진화에 나섰다.이 대표는 “6·25전쟁 참전용사와 국가유공자, 유가족분들께 진심으로 머리 숙여 사죄드린다”면서 “어떠한 설명이나 변명도 앞설 수 없다는 마음”이라고 고개를 숙였다.이 대표는 ‘625%’라는 수치에 대해 “공인된 피부임상연구센터 인체적용시험 결과 중 ‘피부 흡수(침투)도 측정 개선율’에 기재된 수치를 바탕으로 작성된 광고 문구”라며 “제품의 유효 성분이 피부에 더 잘 전달된다는 의미를 강조하려는 마음에 ‘침투’라는 단어를 사용했고, 그 결과 많은 분들께 6·25전쟁을 연상시켰다”라고 밝혔다.이어 “현재 해당 문구들은 모두 삭제했고, 섬세하게 체크하지 못한 점을 크게 반성하며 대대적인 카피 검수를 진행하고 있다”고 설명했다.이 대표는 “광고의 효과만을 앞세운 저의 판단과 부족한 문제의식이 많은 분들께 상처를 드렸다”면서 “저의 부족함과 안일함, 그릇된 판단이 이번 잘못의 원인”이라고 짚었다.이 대표는 이번 사태를 계기로 자신을 포함한 모든 임직원들이 6·25전쟁을 중점으로 한 대한민국 근현대사 교육을 받겠다고 밝혔다.또 6·25 전쟁 참전용사와 국가 유공자들을 위한 후원을 이어나가겠다고 덧붙였다. 이 대표는 “저 역시 6·25 참전유공자의 자녀로, 저에게도 더욱 뼈아프고 부끄러운 잘못으로 남았다”면서 “다시 신뢰받을 수 있는 기업이 될 때까지 더욱 엄격한 자세로 자신을 돌아보겠다”라고 강조했다.