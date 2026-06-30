이원택 전북지사 당선인 “3중 소외 전북에 3대 메가 프로젝트 추가 계획 발표” 촉구

3중 소외 전북 위해 정부 추가 입장 표명 촉구

현대 2단계 투자와 항만, 공항 등 미래 준비 강조

이원택 당선인. 연합뉴스 제공 닫기 이미지 확대 보기 이원택 당선인. 연합뉴스 제공

세줄 요약 이원택 전북지사 당선인이 전주대 인수위 최종보고회에서 정부의 3대 메가 프로젝트 발표에 전북 투자 계획이 거의 없었다며 추가 계획을 요구했다. 반도체 클러스터 분산 배치와 피지컬 AI 거점 역할도 강조했다. 3대 메가 프로젝트 전북 투자 부족 지적

반도체 클러스터 분산 배치와 AI 거점 요구

새만금 트라이포트·현대차 2단계 투자 촉구

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이원택 전북특별자치도지사 당선인이 3중 소외를 받고 있는 도민들이 실망하지 않도록 정부가 3대 메가 프로젝트에 이은 추가 계획을 발표해 줄것을 촉구했다.이 당선인은 30일 전주대에서 열린 전북지사직 인수위원회 최종보고회에서 “서남권 반도체 클러스터 조성을 비롯한 수천조원 규모의 ‘대한민국 대도약 3대 메가 프로젝트’를 발표했으나 전북 투자 계획은 거의 없었다”며 이같이 말했다.그는 “저와 도내 정치권이 반도체 클러스터의 분산 배치를 요구해 왔었고 어느 정도 답을 받았다고 생각했는데 막상 발표는 그러지 않았다”며 “피지컬 인공지능(AI)의 수도이자 메카로서의 전북의 역할에 정부가 좀 더 적극적인 입장을 표명해 줄 것을 다시 한번 요구한다”고 밝혔다.특히, 이 당선인은 전북의 ‘미래 준비’ 중요성도 강조했다.이 당선인은 “미래를 준비하는 자가 미래의 희망을 낚을 수 있다”며 “앞으로 6개월간 집중해서 현대차그룹의 2단계 투자를 끌어내야 한다”면서 “새만금에 전력과 용수 공급, 항만·철도·공항이 결합한 트라이포트(tri-port) 구축을 포기하면 안 된다”고 말했다.이어 “3대 메가 프로젝트와 관련한 정부와 기업의 추가 계획이 있을 텐데 분산 투자를 강력하게 촉구한다”며 “추가 계획마저 전북이 소외된다면 그것은 받아들일 수 없다”고 힘주어 말했다.