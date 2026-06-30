‘낮은 푸른바다, 밤은 은하수 산책로’… 울산 강동 해안공원 7월 개방

세줄 요약 울산 북구 강동해변에 바다와 야간 경관을 함께 즐길 수 있는 해안공원이 조성됐다. 국비와 시비 154억원을 투입해 650m 산책로, 무장애 스탠드, 몽돌광장과 고래광장을 마련했고, 축광석 포장으로 밤에는 은하수 같은 분위기를 연출했다. 강동해안공원 7월 개방, 해양관광 명소화

650m 산책로·무장애 스탠드·광장 조성

축광석 포장으로 야간 은하수 산책로 연출

이미지 확대 울산 북구 강동해안공원에 조성된 고래전망대. 울산시 제공 닫기 이미지 확대 보기 울산 북구 강동해안공원에 조성된 고래전망대. 울산시 제공

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울산 북구 강동해변에 바다와 야간 경관을 동시에 즐길 수 있는 새로운 해안공원이 들어섰다.울산시는 ‘강동해안공원 조성 사업’을 완료하고 오는 7월부터 시민들에게 본격 개방한다고 30일 밝혔다.이 사업은 문화체육관광부의 ‘남부권 광역관광 개발 사업’의 일환으로 추진됐다. 국비 26억원과 시비 128억원 등 총 154억원이 투입됐고, 2024년 12월 착공 이후 약 1년 6개월 만에 준공했다.시는 접근성과 편의성을 대폭 향상했다. 공원 해안산책로는 당초 계획보다 90m 연장된 총 650m로 확장됐고, 누구나 쉽게 오르내릴 수 있는 무장애 계단형 스탠드를 설치해 바다를 보며 휴식을 취할 수 있도록 했다. 산책로 끝에는 다목적 공간인 ‘몽돌광장’과 일출·일몰을 감상할 수 있는 고래 형상의 ‘고래광장’이 조성됐다.특히 야간 관광 명소로서의 매력을 극대화했다. 해안산책로 일부 구간 바닥에 낮 동안 태양광을 흡수해 밤에 빛을 내는 ‘축광석’을 포장하여, 밤바다 소리와 함께 마치 은하수 길을 걷는 듯한 몽환적인 분위기를 연출했다.이와 연계한 관광 기반 시설 확충도 이어진다. 울산 북구는 20억원을 투입해 연면적 273㎡ 규모의 ‘여행자 안내 쉼터(트래블라운지)’를 신축한다. 북구는 올해 실시설계를 거쳐 내년 준공을 목표로 하며, 관광객들에게 휴식과 정보를 제공하는 거점이 될 예정이다.시 관계자는 “강동해변이 낮과 밤 모두 즐거운 해양 관광 명소가 되길 기대한다”며 “향후 강동관광단지 리조트 조성, 외곽순환고속도로 개통 등 주변 개발과 연계해 동해안권 대표 관광지로 육성하겠다”고 밝혔다.