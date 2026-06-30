민선 9기 전북도정 비전은 “도민과 함께 체감성장, 세계와 함께 더 큰 전북”

10대 핵심과제, 10대 우선과제, 139개 도정과제 제시

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세줄 요약 전북특별자치도지사직 인수위가 민선 9기 도정 비전을 ‘도민과 함께 체감성장, 세계와 함께 더 큰 전북’으로 정했다. 도민주권과 체감경제를 중심에 두고 7대 목표와 10대 핵심과제를 제시하며, 재생에너지·AI·농생명·문화관광·돌봄·생태환경을 아우르는 성장 전략을 내놨다. 민선 9기 비전, 체감성장·도민주권 중심 제시

7대 목표와 10대 핵심과제, 성장전략 구체화

재생에너지·AI·농생명·돌봄 등 전방위 추진

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전북특별자치도지사직 인수위원회가 민선 9기 도정 운영 방향과 139개 도정과제를 제시했다.신형식 인수위원장은 30일 “민선 9기 도정 비전은 ‘도민과 함께 체감성장, 세계와 함께 더 큰 전북’으로 정해졌다”며 “도민주권과 체감성장을 중심으로 전북이 스스로 성장하는 자립형 경제 구조를 만드는 데 초점을 맞췄다”고 밝혔다. 도민의 일상과 삶의 질이 실질적으로 나아지는 체감형 성장을 구현, 전북의 강점을 세계적인 경쟁력으로 연결하겠다는 구상이다.전북도정 7대 목표는 참여로 커지는 도민주권, 내일을 바꾸는 체감경제, 미래를 선도할 첨단산업, 시대를 앞서갈 농생명, 세계로 빛나는 문화관광, 모두가 누리는 더 큰 행복, 생명이 숨 쉬는 생태환경 등이다.10대 핵심과제는 ▲재생에너지 확대 및 RE100 산단·연금도시 조성 ▲동학농민혁명 정신을 계승한 전북정신 확립 ▲전북성장 선도기관 설립 ▲전북특별법 기반 체감성장 ▲AI 로봇 K-밸리 조성 ▲첨단산업 용수·전력 공급체계 구축 ▲새만금 과학기술단지 및 전북과학기술원 설립 ▲농어촌 기본소득 확대 ▲살아있는 문화유산 관리 및 융복합화 ▲전북형 전 세대 포괄 SOS 돌봄센터 구축 등이다.우선과제는 지역 맞춤형 공공기관 유치, 전북권 행정체계 개편 및 새만금특별자치단체연합 출범, 제2중앙경찰학교 남원 유치 , 도지사 직속 체감성장위원회 설치, 자산운용 특화 제3금융중심지 조성, 찾아가는 원스톱 성장지원센터 운영, 피지컬AI 전략위원회 구성 및 운영, 전북 농정 거버넌스 역할 강화, 하계올림픽 유치 정부 승인 심사 대응, 어르신 일자리 10만 개 확대 등이다.