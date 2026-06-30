렌터카에 ‘중계기’ 설치 보이스피싱 일당 무더기 적발

단속 피하려 렌터카에 중계기 설치 운행 확인

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해외에서 발신된 전화금융사기(보이스피싱) 번호를 국내 번호로 조작하는 중계기를 운영한 조직이 무더기로 경찰에 적발됐다.대전경찰청 광역범죄수사대는 30일 보이스피싱 범죄를 위해 해외에서 발신한 번호를 ‘010’으로 조작하는 중계기를 운영한 30대 A씨 등 11명을 전기통신사업법 위반 혐의로 검거해 이 중 10명을 구속했다고 밝혔다.A씨 등은 해외에 거점을 둔 보이스피싱 조직의 지시를 받아 대전 일대 원룸·고시텔 등에서 전화번호 조작 중계기를 설치해 운영한 혐의를 받는다. 경찰은 중계소 8곳을 단속해 휴대전화와 유심·공유기(라우터)·무심박스·노트북 등 1304개를 압수했다. 조사 결과 이들은 경찰 수사를 피하기 위해 렌터카에 중계기 등을 설치하고 서울·목포·대전 등 전국을 옮겨 다닌 것으로 드러났다. 보이스피싱 조직은 중계기 등을 활용해 국내인 것처럼 속여 투자리딩·노쇼 등 사기 행각을 벌였다.경찰 관계자는 “수사·금융기관은 전화로 금전을 요구하지 않는다. 010 번호라도 의심스러운 전화는 즉시 끊고 신고해 달라”며 “휴대전화·유심을 타인에게 양도했다 범죄에 이용되면 형사 책임을 질 수 있기에 주의해야 한다”고 강조했다.