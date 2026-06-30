전북 무주 ‘항공·우주산업 투자선도지구’ 선정

세줄 요약 전북 무주군이 국토교통부 투자선도지구 공모에 최종 선정돼 국비 100억원을 확보했다. 적상면 일원 36만 평에 3488억원을 투입해 항공·우주산업단지를 조성하고, R&D부터 시제품 제작·시험·양산까지 잇는 생태계를 구축할 계획이다. 무주군, 항공·우주산업 투자선도지구 최종 선정

국비 100억원 확보, 3488억원 규모 사업 추진

R&D부터 양산까지 잇는 첨단산업 생태계 조성

이미지 확대 무주 항공·우주산업 조성사업 조감도. 전북도 제공 닫기 이미지 확대 보기 무주 항공·우주산업 조성사업 조감도. 전북도 제공

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전북 무주군이 국토교통부가 주관하는 투자선도지구 공모사업에 최종 선정됐다.전북도는 무주군 적상면 일원에 추진되는 항공·우주산업 조성사업이 투자선도지구로 선정돼 국비 100억원을 확보했다고 30일 밝혔다.투자선도지구는 ‘지역개발 및 지원에 관한 법률’에 근거해 지역 성장거점 육성과 민간투자 활성화를 목적으로 국토교통부 장관이 지정하는 지역개발사업이다. 선도지구로 지정되면 기반시설 국비 지원과 각종 인허가 특례 등의 혜택이 있다.무주 항공·우주산업 투자선도지구는 적상면 방이리 일원 36만 평에 총사업비 3488억원이 투입된다. 특히 현대로템 항공·우주산업단지를 거점으로 연구개발(R＆D)과 시제품 제작, 시험·검증, 양산까지 아우르는 첨단산업 생태계가 구축될 전망이다.도는 산업단지와 연계한 진입도로 개설, 생활SOC 확충, 행정복합타운 조성 등 산업 기반과 정주 여건에도 집중할 방침이다. 이를 통해 직접 고용 525명, 생산유발효과 6987억원, 부가가치유발효과 2872억원, 취업유발효과 4749명에 이르는 경제적 파급효과를 기대하고 있다.도 관계자는 “이번 투자선도지구 선정은 전북의 미래산업 지도를 새롭게 그리는 출발점”이라며 “무주를 대한민국 항공·우주산업의 핵심 거점으로 육성해 양질의 일자리 창출과 지역경제 활성화, 지방소멸 위기 극복에 최선을 다하겠다”고 말했다.