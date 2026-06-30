“그만 두고 싶다” 전북대병원 NICU 교수 한탄에 지역 사회 화들짝

이미지 확대 전북대학교병원. 전북대병원 제공 닫기 이미지 확대 보기 전북대학교병원. 전북대병원 제공

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고위험 산모·신생아를 치료하는 전북대병원 신생아중환자실(NICU) 유일한 담당 교수인 김진규 교수가 최근 병원을 떠날 수 있음을 시사하면서 지역사회에 우려가 커지고 있다. 7월부터 전북대병원 NICU가 문을 닫는다는 소문마저 빠르게 확산하자 병원 측은 ‘사직’이 아닌 ‘휴가’라며 진화에 나섰다.30일 전북대병원 등에 따르면 전북대병원 권역 모자 의료센터의 의사 수는 올해 초 4명에서 3명으로 줄었다. 의사 3명이 24시간 임산부와 신생아를 돌보며 업무 부담이 커진 상태다. 여기에 홀로 신생아 중환자 진료를 담당했던 김 교수가 고충을 토로하며 추가 이탈 가능성마저 제기됐다. 그는 “소아청소년과 전공의가 급감하고 이들 중 일부가 신생아 분과를 선택하더라도 수도권으로 집중될 것”이라며 전반적인 개선을 촉구한 것으로 알려졌다.이후 온라인상에는 7월부터 전북대병원 NICU가 문을 닫는다는 소문이 확산했다. 전북에서 신생아 중환자 치료가 불가능할 거라는 우려마저 나왔다. 전북은 물론 호남권 고위험 신생아 진료체계 전반에 비상이 걸렸다.이에 전북대병원 측은 사직이 아닌 열흘간 휴가가 예정돼 있다며 사태 진화에 나섰다. 병원 관계자는 “김 교수가 힘들어한 건 사실이지만 아직 사직서는 제출하지 않았다”며 “김 교수 외 교수 2분이 있어 휴가 기간 큰 공백은 없을 것”이라고 말했다.