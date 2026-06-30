한양사이버대-한양대, 예비 창업자 육성 손잡는다

세줄 요약 한양사이버대가 한양대 창업지원단과 업무협약을 체결해 학생과 예비 창업자의 실무 역량을 강화하는 협력에 나섰다. 온라인 교육 인프라와 오프라인 창업 노하우를 결합해 창업 접근성을 높이고, 공동 프로그램과 네트워크 공유를 추진했다. 한양사이버대-한양대 창업지원단 MOU 체결

온라인 교육과 오프라인 창업 노하우 결합

예비 창업자 실무 역량 강화 협력 추진

이미지 확대 정현철 한양사이버대학교 부총장(오른쪽 네 번째)과 류창완 한양대학교 창업지원단장(왼쪽 네 번째)이 협약서에 서명 후 관계자들과 기념 촬영을 하고 있다. 한양사이버대 제공 닫기 이미지 확대 보기 정현철 한양사이버대학교 부총장(오른쪽 네 번째)과 류창완 한양대학교 창업지원단장(왼쪽 네 번째)이 협약서에 서명 후 관계자들과 기념 촬영을 하고 있다. 한양사이버대 제공

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한양사이버대학교가 한양대학교 창업지원단과 손잡고 학생 및 예비 창업자의 실무 역량 강화에 나선다.한양사이버대는 지난 29일 한양대 창업지원단과 ‘창업 지원 교류 협력을 위한 업무협약(MOU)’을 체결했다고 30일 밝혔다.이번 협약은 한양사이버대의 온라인 교육 인프라와 한양대 창업지원단의 오프라인 창업 노하우를 결합해 재학생들의 창업 접근성을 높이고 실질적인 창업 생태계를 구축하기 위해 마련됐다.양 기관은 앞으로 ▲창업인 양성 프로그램 공동 운영 ▲창업 인프라 상호 활용 ▲우수 인력 및 네트워크 공유 등 다양한 분야에서 긴밀히 협력할 계획이다.정현철 한양사이버대 부총장은 “한양대 창업지원단과의 견고한 파트너십을 통해 창업 지원 프로그램을 다각화하고 혁신적인 공동 프로그램을 마련해 창업 성공을 적극적으로 견인하겠다”고 말했다.한편, 한양사이버대는 오는 7월 16일까지 2026학년도 2학기 학부 신·편입생 모집을 진행한다. 입학 관련 자세한 내용은 입학지원센터 홈페이지에서 확인할 수 있다.