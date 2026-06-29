‘3대 메가프로젝트’ 충남, 김태흠 “정치 논리” vs 박수현 “적극 환영”

세줄 요약 정부가 3대 메가프로젝트를 발표하며 충남에 첨단 패키징 거점과 AI 데이터센터 조성 계획을 내놓자 박수현은 지역 도약의 기회라며 환영했다. 반면 김태흠은 반도체 입지가 호남에 치우쳤다며 정치 논리 개입을 비판했다. 충남, 3대 메가프로젝트 핵심 거점 포함

박수현, 첨단산업 도약 기회라며 환영

김태흠, 반도체 입지 정치 논리 비판

이미지 확대 정책발표하는 김정관 장관 김정관 산업통상부 장관이 29일 청와대에서 이재명 대통령 주재로 열린 3대 메가프로젝트 국민보고회에서 정책을 발표하고 있다. 2026.6.29 [청와대통신사진기자단] 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 정책발표하는 김정관 장관 김정관 산업통상부 장관이 29일 청와대에서 이재명 대통령 주재로 열린 3대 메가프로젝트 국민보고회에서 정책을 발표하고 있다. 2026.6.29 [청와대통신사진기자단] 연합뉴스

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박수현 충남도지사 당선인은 정부가 29일 발표한 ‘대한민국 대도약 3대 메가프로젝트’에 대해 적극적인 환영의 뜻을 밝혔다. 충남이 대한민국 첨단 신산업의 메카로 도약할 기회라고 평가했다.김정관 산업통상부 장관은 이날 청와대에서 열린 ‘대한민국 대도약 3대 메가프로젝트 국민보고회’에서 서남권에 800조원을 투자해 제2의 반도체 생산기지를 조성하겠다고 밝히면서, 충청권에는 81조원을 투자해 첨단 패키징 거점으로 육성하겠다고 설명했다.이재용 삼성전자 회장도 같은 자리에서 “HBM 팹은 기존의 반도체 후공정 팹과 함께 천안, 온양 등 충청권에 집중적으로 투자하겠다”고 밝혔다.SK는 AI 시대 지능을 생산하고 수출하기 위해 AI 데이터센터를 최대한 빠르고 크게 구축해야 한다는 계획을 발표했다. 1단계로 5GW를 우선 조성할 계획을 밝혔으며, 충남 선정이 유력한 상황이다.박 당선인은 “이번 3대 메가프로젝트는 소외된 지방에 새로운 기회를 주고 국가 균형발전을 이룰 역사적 전환점이 될 것”이라고 평가했다.이어 “삼성과 SK 등 글로벌 기업의 대규모 투자가 충남에서 가장 신속하게 결실을 맺을 수 있도록, 빠르게 실행계획을 수립해 부지 확보부터 인허가 간소화까지 파격적인 원스톱(One-Stop) 행정지원 체계를 구축하겠다”고 강조했다.그러면서 “‘충남 산업 AI 신경망’을 주축으로 한 글로벌 AI 하드웨어 실증 특구를 지정해 달라”며 “삼성전자 온양캠퍼스 등 충남의 제조 인프라를 AI 데이터 생태계와 연결해야 한다”고 제안했다.반면 김태흠 지사는 제2 반도체 클러스터 입지 선정이 호남에 초점이 맞춰져 있다며 우려를 표명했다.그는 자신의 페이스북에서 “반도체 투자는 정치적 논리를 배제하고 경제성과 산업 논리에 따라 결정해야 한다”며 “전력, 물, 인력 등 반도체 산업의 3대 요소도 충청에 비해 호남이 열악하다”고 주장했다.그러면서 “이번 입지 선정은 처음부터 호남에 초점이 맞춰져 있었다”며 “기업의 명운을 가를 수도 있는 대규모 반도체 투자를 기업이나 시장이 아닌 정부가 간섭하고 압박하는 것은 온당치 않다. 정치 논리에 휘둘린 이번 입지 선정에 따른 나쁜 결과가 걱정된다”고 했다.