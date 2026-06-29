‘수원 마약 좀비’ 영상 속 30대男 소변 정밀감정 결과 나왔다

세줄 요약 온라인에 ‘수원 마약 좀비’ 영상으로 퍼진 30대 남성 A씨의 소변을 국과수가 정밀감정한 결과, 필로폰과 펜타닐 등 마약류 성분은 검출되지 않았다. 경찰은 간이검사 양성 원인을 확인하고, 모발 추가감정으로 투약 여부를 계속 수사하고 있다. 소변 정밀감정서 마약류 성분 불검출

간이검사 양성 원인 규명 수사 진행

모발 추가감정으로 투약 여부 확인

이미지 확대 경기 수원권선경찰서 전경. 연합뉴스 자료사진 닫기 이미지 확대 보기 경기 수원권선경찰서 전경. 연합뉴스 자료사진

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‘수원 마약 좀비’ 등 제목으로 온라인상에 확산해 논란이 됐던 영상 속 30대 남성에 대한 국립과학수사연구원의 소변 정밀감정 결과 음성 판정이 나온 것으로 확인됐다.경기 수원권선경찰서는 마약류 관리에 관한 법률 위반 혐의로 긴급체포했다가 석방한 A씨의 소변을 국과수가 정밀감정한 결과 필로폰이나 펜타닐 등 마약류 성분이 검출되지 않았다고 29일 밝혔다.이에 따라 경찰은 A씨에 대한 마약 간이 검사에서 필로폰 양성 반응이 나왔던 원인을 규명하는 한편 A씨의 모발을 국과수에 보내 수개월간의 마약 투약 여부를 확인하는 추가 정밀감정을 진행 중이다.앞서 A씨는 지난 21일 오후 12시 30분쯤 수원시 권선구 한 아파트 단지 버스정류장 인근에서 양팔을 축 늘어뜨린 채 좌우로 조금씩 비틀거리던 모습으로 포착됐다.당시 한 목격자가 A씨의 모습을 촬영해 소셜미디어(SNS)에 게시했고, 이를 본 네티즌들 사이에서 해외에서 사회적 문제로 떠오른 ‘펜타닐 좀비’를 연상케 한다며 빠르게 확산했다.경찰은 지난 23일 사건을 인지하고 현장 조사에 나서 A씨를 찾아냈다. 이어 A씨를 상대로 마약 간이 검사에서 필로폰 양성 반응이 나타나자 긴급 체포했다.그러나 이튿날 국과수 1차 예비 감정에서 음성 판정이 나오자 우선 석방 조치했다.A씨는 경찰 조사에서 “몸에 힘이 없어서 그런 자세를 취하고 있었던 것”이라며 혐의를 부인한 것으로 전해졌다.경찰 관계자는 “마약 간이 검사에서 어떻게 필로폰 양성 반응이 나왔는지 파악하기 위해 다각적으로 조사를 해보겠다”고 말했다.경찰은 향후 도착할 모발 정밀 감정 결과까지 종합적으로 검토한 뒤 수사를 마무리할 방침이다.