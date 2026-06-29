경북 포항시, 유망 강소기업 10곳 선정…“성장사다리형 지원”

세줄 요약 포항시가 2026년도 유망강소기업 10곳을 최종 선정했다. 우수·유망·예비 단계로 나눠 성장사다리형 지원을 이어가며, 맞춤형 컨설팅과 R&D, 해외진출, 운전자금 우대까지 기업 성장 전주기를 돕는 체계를 강화했다. 2026년도 포항형 유망강소기업 10곳 최종 선정

우수·유망·예비 단계별 성장사다리형 지원체계

맞춤형 컨설팅·R&D·해외진출·자금 우대 지원

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경북 포항시가 우수 기술력과 성장 잠재력을 갖춘 기업을 ‘포항형 유망강소기업’으로 육성한다.시는 최근 강소기업성장위원회를 개최해 지역 유망기업 10개 사를 ‘2026년도 포항시 유망강소기업’으로 최종 선정했다고 29일 밝혔다. 우수 유망강소기업에 ㈜스트라드비젼·㈜디에스텍, 유망강소기업에 힐랩㈜·㈜이프·㈜캐럿펀트·㈜국민기계·㈜시민제과·㈜다원화학, 예비 유망강소기업에 ㈜이뮤노바이옴·㈜포스코어 등이 선정됐다.이번 선정은 ‘포항시 유망강소기업 육성사업’의 성장사다리형 지원체계의 성과를 보여준다. 우수 유망강소기업으로 선정된 AI 기반 자율주행 비전 소프트웨어 전문기업 스트라드비젼은 2020년 유망강소기업 지정 이후 성장을 거듭해 오는 30일 코스닥 상장을 앞두고 있다.캐럿펀트는 2023년 예비 유망강소기업 선정 이후 고고학·문화유산 분야 최초 CES 2025 혁신상을 수상하는 등 기술력을 인정받아 올해 유망강소기업으로 한 단계 도약했다.선정 기업들은 ▲기업 수요 맞춤형 기업 지원 ▲경영환경 분석 통한 비즈니스 스케일업 컨설팅 ▲PM(Project Manager) 제도 및 유관기관 연계·협력을 통한 R＆D 역량 강화 ▲해외시장 진출 지원 ▲중소기업 운전자금 우대 등 기업의 성장 전주기에 걸친 종합 지원을 받는다.이상엽 시 일자리경제국장은 “무궁한 잠재력과 우수한 기술력을 겸비한 기업들이 지역경제를 이끄는 핵심 축으로 자리 잡을 수 있도록 지원을 아끼지 않을 것”이라며 “기업 주도의 스케일업과 글로벌 경쟁력 확보를 뒷받침하는 성장 지원체계를 지속적으로 고도화하겠다”고 말했다.