전남대 ‘첨단산업융합대학’ 신설 추진

서남권 첨단산업 인재양성의 새 축 세운다

에너지·반도체·미래모빌리티 3대 전략산업

AI·산학협력 고도화로 국가 혁신거점 도약

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세줄 요약 전남대가 국가 전략산업 대응을 위해 첨단산업융합대학 신설을 추진한다. 에너지공학부, 반도체학과, 미래모빌리티학과를 중심으로 산업 수요 맞춤형 교육을 강화하고, AI융합대학 고도화와 산학협력 확대를 통해 현장형 인재와 연구 경쟁력을 함께 키우려 한다. 첨단산업융합대학 신설 추진, 학사 구조 개편

에너지·반도체·미래모빌리티 중심 인재 양성

AI융합대학 고도화와 산학협력 확대 방침

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전남대학교가 에너지·반도체·미래모빌리티 등 국가 전략산업을 선도할 융합형 인재 양성 체계 구축에 본격 착수했다. 학문 간 경계를 허무는 대대적인 학사 구조 개편을 통해 서남권 미래산업 혁신의 핵심 거점으로 도약하겠다는 구상이다.전남대는 29일 지역 산업 경쟁력 강화와 국가 전략산업 대응 역량 제고를 위해 ‘(가칭) 첨단산업융합대학’ 설립을 추진한다고 밝혔다.이번 개편은 기존 학과 중심의 분절적 교육 체계를 산업 수요 중심의 융합형 구조로 전환하려는 전략적 결단으로 평가된다. 급변하는 산업 환경 속에서 현장 적응력과 연구 경쟁력을 동시에 갖춘 고급 인재를 체계적으로 양성하겠다는 의지가 담겼다.새롭게 추진되는 첨단산업융합대학은 에너지공학부, (가칭) 반도체학과, 미래모빌리티학과를 중심으로 운영될 예정이다. 이는 국가 첨단산업의 핵심 축인 에너지 전환, 반도체 초격차 기술, 차세대 이동수단 분야를 정조준한 포석으로 풀이된다. 전남대는 이들 학과를 통해 지역 전략산업과 교육·연구를 긴밀히 연결하고, 산업 현장에 즉시 투입 가능한 실무형 전문 인력을 배출할 방침이다.인공지능(AI) 분야 경쟁력 강화에도 속도를 낸다. 전남대는 2019년 출범한 AI융합대학을 중심으로 교육 체계와 연구 인프라, 학생 지원 시스템을 한층 고도화할 계획이다. 특히 AI 전문 교원을 지속적으로 확충하고, 학부와 대학원을 유기적으로 연결한 융합 교육과정을 확대해 연구 중심의 AI 생태계를 구축한다는 전략이다. 이는 AI 기반 산업 전환이 가속화되는 상황에서 지역을 넘어 국가 경쟁력을 뒷받침할 핵심 동력 확보 차원으로 읽힌다.산학협력 체계 역시 한층 촘촘해진다. 전남대는 지역 앵커기업과 공동 연구개발(R＆D), 연구 인프라 공유, 인적 교류 확대를 통해 대학과 산업 현장의 접점을 대폭 넓힐 계획이다. 특히 기업 전문가의 교원 겸직 참여를 활성화해 산업 현장의 실무 경험과 기술 수요가 교육 및 연구 과정에 즉각 반영되도록 할 방침이다. 이는 인재 양성과 기술 사업화가 선순환하는 혁신 생태계 구축의 기반이 될 것으로 기대된다.전남대 관계자는 “첨단산업융합대학 설립과 AI 거점대학 육성은 전남대의 교육·연구 패러다임을 근본적으로 전환하는 계기가 될 것”이라며 “전남대가 서남권 혁신 성장과 국가 미래산업 경쟁력을 견인하는 중심 대학으로 자리매김하도록 역량을 집중하겠다”고 말했다.