18대 카이스트 총장에 기계공학과 배충식 교수

과기부 장관 승인 거쳐 임명 임기는 4년

이미지 확대 카이스트 제18대 총장에 선임된 배충식 교수. 카이스트 제공 닫기 이미지 확대 보기 카이스트 제18대 총장에 선임된 배충식 교수. 카이스트 제공

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한국과학기술원(카이스트) 제18대 총장에 배충식(63) 기계공학과 교수가 선임됐다.카이스트 이사회는 29일 서울 양재동 김재철 AI 대학원 양재 산학캠퍼스에서 임시 이사회를 열어 배 교수를 총장으로 선임했다고 밝혔다. 배 총장은 친환경 에너지와 탄소중립 동력 공학 분야의 권위자로 평가받는다. 그는 1998년 카이스트에 부임해 기계항공학부장, 공과대학장 등 보직을 거쳤다. 특히 국가적 재난 위기 상황인 2020년 ‘코로나 대응 과학기술 뉴딜사업단’ 단장을 맡아 과학기술 기반의 위기 대응 체계를 구축하는 데 일조했다. 이어 탄소중립 연료 기술연구회장으로 기후 위기 대응과 에너지 전환을 위한 미래 동력 기술 정책을 제시해 왔다. 배 총장은 연구와 정책 활동의 성과를 인정받아 2012년 세계자동차학회(SAE)로부터 한국인 최초로 동력 부문 최고 석학회원으로 선정된 바 있다.배 총장은 교육부 장관 동의와 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관 승인을 거쳐 카이스트 총장으로 최종 확정된다. 임기는 4년이다. 카이스트는 에너지·탄소중립 분야의 전문성과 정책 리더십을 바탕으로 미래 융합과학 기술 연구를 선도하고 세계적 연구 중심 대학으로서의 경쟁력이 강화될 것으로 기대했다.