누적 발전량 1조 4000억㎾h 달성한 한울원전…서울시 30년 사용량

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한국수력원자력 한울원자력본부 누적 발전량 1조 4000㎾h 달성 이미지. 한울원자력본부 제공
한국수력원자력 한울원자력본부가 지난 27일 기준 누적 발전량 1조 4000억kWh를 달성했다고 29일 밝혔다. 1988년 한울1호기 준공 이후 38년 만이다.
이번에 달성한 달성한 누적 발전량은 서울시 전체가 지난 30년간 사용한 전력량(1조 2547억kWh)과 비슷한 수준이다. 지난해 기준 우리나라 전력 사용량(5494억kWh)의 약 2.5배다.
한울본부는 ▲다채로운 문화 사업 ▲장학금 지원 등 교육 사업 ▲지역 주민 종합건강검진 등 지역 상생을 위해 생애 주기별 생활·인프라·문화 사업을 펼치고 있다.
이새날 서울시의원 “압구정나들목 리모델링 7월 7일 준공… ‘쾌적한 한강 보행길’ 결실
서울시의회 이새날 의원(국민의힘, 강남1)이 적극적인 예산 확보와 주민 소통을 통해 이끌어온 ‘압구정나들목 리모델링 공사’가 오는 7월 7일 준공된다. 이번 리모델링은 노후화된 시설을 대폭 개선해 한강공원을 찾는 시민들에게 한층 안전하고 쾌적한 보행환경을 선사할 전망이다. 압구정동과 잠원한강공원을 잇는 핵심 보행 통로인 압구정나들목은 그간 시설 노후화로 인한 주민 불편이 지속되며 개선 요구가 높았던 곳이다. 이에 서울시는 총 18억원의 예산을 투입해 지난 2025년 7월 리모델링에 착공했으며, 약 1년간의 집중 공사를 마치고 오는 7월 7일 준공을 눈앞에 두고 있다. 이번 사업을 통해 나들목 출입구에는 비가림막(캐노피)이 설치됐으며, 내부 통로는 천장 루버 적용, 바닥 판석 포장, 벽체 도장 등을 통해 내·외부 환경이 전면 쇄신됐다. 이로써 시민들이 기후 변화에 구애받지 않고 사계절 내내 안전하고 쾌적하게 한강공원을 찾을 수 있는 보행 환경이 완성됐다. 이 의원은 사업 추진 초기부터 주민 의견을 적극 반영하기 위해 1·2·3차 주민설명회에 모두 참석해 사업 추진 현황을 공유하고 주민 의견을 청취했으며, 현장 방문과 디자인 개선 협의에도 직접 참여하는 등
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이세용 본부장은 “국민과 지역사회의 신뢰가 있었기에 가능한 뜻깊은 성과”라며 “앞으로도 안전을 최우선 가치로 삼아 품질 높은 전력을 안정적으로 공급하고, 지역 상생의 든든한 동반자 역할을 하겠다”고 말했다.
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한울원자력본부가 누적 발전량 1조 4000억kWh를 달성하는 데 걸린 기간은?