누적 발전량 1조 4000억㎾h 달성한 한울원전…서울시 30년 사용량

이미지 확대 한국수력원자력 한울원자력본부 누적 발전량 1조 4000㎾h 달성 이미지. 한울원자력본부 제공 닫기 이미지 확대 보기 한국수력원자력 한울원자력본부 누적 발전량 1조 4000㎾h 달성 이미지. 한울원자력본부 제공

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한국수력원자력 한울원자력본부가 지난 27일 기준 누적 발전량 1조 4000억kWh를 달성했다고 29일 밝혔다. 1988년 한울1호기 준공 이후 38년 만이다.이번에 달성한 달성한 누적 발전량은 서울시 전체가 지난 30년간 사용한 전력량(1조 2547억kWh)과 비슷한 수준이다. 지난해 기준 우리나라 전력 사용량(5494억kWh)의 약 2.5배다.한울본부는 ▲다채로운 문화 사업 ▲장학금 지원 등 교육 사업 ▲지역 주민 종합건강검진 등 지역 상생을 위해 생애 주기별 생활·인프라·문화 사업을 펼치고 있다.이세용 본부장은 “국민과 지역사회의 신뢰가 있었기에 가능한 뜻깊은 성과”라며 “앞으로도 안전을 최우선 가치로 삼아 품질 높은 전력을 안정적으로 공급하고, 지역 상생의 든든한 동반자 역할을 하겠다”고 말했다.