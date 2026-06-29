부산, 국제협회연합 국제회의 개최 순위 ‘세계 22위·아시아 7위’ 달성

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부산, 국제협회연합 국제회의 개최 순위 ‘세계 22위·아시아 7위’ 달성

신정훈 기자
입력 2026-06-29 10:16
수정 2026-06-29 10:16
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세줄 요약
  • UIA 평가 세계 22위·아시아 7위 달성
  • ICCA 평가도 최고 성적, 국제회의 도시 부상
  • 맞춤형 인센티브 고도화, 유치 확대 방침
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벡스코 전경사진 / 벡스코 제공
벡스코 전경사진 / 벡스코 제공


부산시와 부산관광공사는 부산이 국제협회연합(UIA) 발표 ‘2025년 국제회의 개최 실적 평가’에서 세계 22위, 아시아 7위를 기록했다고 29일 밝혔다.

국제협회연합은 세계 NGO 및 정부간 기구 관련 통계와 정보를 총괄하는 데이터 분석 기관이다.

부산은 앞서 국제컨벤션협회(ICCA) 발표 국제회의 개최 순위에서도 세계 49위, 아시아 12위라는 최고 실적을 기록했다.

시와 공사는 “이번 성과는 팬데믹 이후 전 세계도시 간의 유치경쟁이 한층 격화된 상황에서 시와 공사가 전략적으로 공동 전선을 가동해 거둔 값진 결실”이라고 전했다.

시와 공사는 이번 평가 결과를 발판으로 정부 간 회의 및 국제 학술대회 유치를 위해 지역 업계와 연계한 맞춤형 인센티브 지원 제도를 고도화할 방침이다.
부산 신정훈 기자
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