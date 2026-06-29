부산, 국제협회연합 국제회의 개최 순위 ‘세계 22위·아시아 7위’ 달성

세줄 요약 부산이 국제협회연합(UIA) 발표 2025년 국제회의 개최 실적 평가에서 세계 22위, 아시아 7위를 기록했다. 부산은 앞서 ICCA 평가에서도 세계 49위, 아시아 12위로 최고 성적을 냈고, 시와 공사는 공동 대응과 맞춤형 인센티브로 정부 간 회의와 국제 학술대회 유치 확대에 나설 계획이다. UIA 평가 세계 22위·아시아 7위 달성

ICCA 평가도 최고 성적, 국제회의 도시 부상

맞춤형 인센티브 고도화, 유치 확대 방침

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부산시와 부산관광공사는 부산이 국제협회연합(UIA) 발표 ‘2025년 국제회의 개최 실적 평가’에서 세계 22위, 아시아 7위를 기록했다고 29일 밝혔다.국제협회연합은 세계 NGO 및 정부간 기구 관련 통계와 정보를 총괄하는 데이터 분석 기관이다.부산은 앞서 국제컨벤션협회(ICCA) 발표 국제회의 개최 순위에서도 세계 49위, 아시아 12위라는 최고 실적을 기록했다.시와 공사는 “이번 성과는 팬데믹 이후 전 세계도시 간의 유치경쟁이 한층 격화된 상황에서 시와 공사가 전략적으로 공동 전선을 가동해 거둔 값진 결실”이라고 전했다.시와 공사는 이번 평가 결과를 발판으로 정부 간 회의 및 국제 학술대회 유치를 위해 지역 업계와 연계한 맞춤형 인센티브 지원 제도를 고도화할 방침이다.