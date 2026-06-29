슬기로운 전기생활… 한전, ‘에너지 캐시백’ 확대

1%만 절감해도 캐시백…최대 120원/kWh까지 돌려받아

전력수요 급증 여름철 저녁 시간대 추가 캐시백 시범 운영

가을 전력 소비 낮 시간 유도 위한 스마트가전 캐시백 도입

이미지 확대 한국전력이 에너지 캐시백 제도를 확대 개편한다. 한국전력 제공 닫기 이미지 확대 보기 한국전력이 에너지 캐시백 제도를 확대 개편한다. 한국전력 제공

세줄 요약 한국전력이 주택용 에너지캐시백 제도를 확대 개편해 절감 기준을 3%에서 1%로 낮추고, 지급단가도 최대 120원/kWh로 올렸다. 여름철에는 저녁 17~20시 절감분에 500원/kWh를 주는 추가 캐시백을 시범 운영하고, 가을에는 스마트가전 사용을 낮 시간대로 유도하는 제도도 추진했다. 주택용 에너지캐시백 확대 개편 발표

절감 기준 완화, 지급단가 상향 조정

여름 저녁·가을 낮 추가 보상 도입

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“전기, 아끼고 똑똑하게 쓰면 혜택이 쌓입니다”한국전력이 국민의 에너지 사용 효율을 높이고 ‘슬기로운 전기생활’을 확산하기 위해 ‘주택용 에너지캐시백’ 제도를 확대 개편한다고 29일 밝혔다.이번 개편은 ▲지급기준 완화 및 지원단가 상향 ▲여름철 저녁시간대 추가 캐시백 ▲가을철 스마트가전 캐시백이 핵심이다.한전은 제도 확대를 통해 에너지 절약 실천에 대한 보상을 강화하는 한편, 사용 시간대까지 고려한 효율적인 소비 유도에 초점을 맞췄다고 설명했다.한전에 따르면, 우선 일상 속 불필요한 전력 소비를 줄인 국민에게 더 많은 혜택이 돌아갈 수 있도록 캐시백 지급기준을 완화하고 지급단가를 상향한다.종전까지는 직전 2개년 동월 평균 사용량 대비 3% 이상 절감해야 혜택을 받을 수 있었지만 올해 7월부터 12월 검침분까지는 1% 이상만 절감해도 혜택을 받게 된다. 지급단가도 1kWh당 20 ~ 30원 상향해 최대 120원/kWh까지 지급한다.또한 전력수요가 급증, 전력망 부담이 가장 커지는 여름철엔 ‘저녁시간대 추가 캐시백’을 시범 운영한다. 이 제도는 캐시백 참여 세대 중 원격검침을 통해 시간대별 계량이 가능한 가구를 대상으로 별도 신청을 받아 시행한다.올해 7월부터 8월의 평일 저녁시간(17~20시)에 직전 2개년 동일 시간대 평균 대비 전력사용량을 절감하면, 기존 최대 단가(120원/kWh)보다 4배 이상 높은 1kWh당 500원의 캐시백을 지급한다.‘주택용 에너지캐시백’과 ‘저녁시간대 추가 캐시백’은 한전의 대표 에너지절약 플랫폼인 ‘슬기로운 전기생활(http://esp.kepco.co.kr)’을 방문하거나, 포털사이트에 ‘한전 에너지캐시백’을 검색하면 간단히 신청할 수 있다.올가을에는 태양광 등 재생에너지 발전량이 풍부한 낮 시간대로 가정의 전력 사용을 유도하기 위한 ‘스마트가전 캐시백’도 시범 추진한다.9월과 10월 두 달간 주말·공휴일 낮(11~14시) 시간에 삼성 스마트싱스(SmartThings)나 LG 씽큐(ThinQ) 앱에 등록된 세탁기, 건조기, 식기세척기, 의류관리기를 사용하면 해당 시간 사용량에 대해 1kWh당 100원의 캐시백을 받을 수 있다. 신청은 에너지캐시백 홈페이지 등을 통해 별도 공지할 예정이다.