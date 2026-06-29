제주~인천 연장하고, 김포~제주 특별기 뜨고… 제주 하늘길 숨통 트이나

제주항공 제주~인천노선 10월 24일까지 연장

평균 탑승률 88.5%…외국인 이용객 전체의 30.6%

대한항공, 7월 27일~8월 6일 마일리지 특별기 운영

매일 2편씩 모두 20편 투입 마일리지 우선 발권 좌석

문대림, ‘도민 항공이동권 보장’ 특별법 개정안 대표발의

29일 오후 국회선 김포-제주 항공 좌석 부족 사태 간담회

이미지 확대 제주항공은 제주~인천 노선 운항을 오는 10월 24일까지 연장한다. 제주항공 제공 닫기 이미지 확대 보기 제주항공은 제주~인천 노선 운항을 오는 10월 24일까지 연장한다. 제주항공 제공

이미지 확대 대한항공은 오는 7월 27일부터 8월 6일까지 김포~제주 노선에 마일리지 특별기를 운영한다.. 사진은 대한항공 B737-900ER 항공기. 대한항공 제공 닫기 이미지 확대 보기 대한항공은 오는 7월 27일부터 8월 6일까지 김포~제주 노선에 마일리지 특별기를 운영한다.. 사진은 대한항공 B737-900ER 항공기. 대한항공 제공

세줄 요약 제주항공은 제주~인천 노선을 10월 24일까지 연장하고, 대한항공은 7월 말부터 8월 초까지 김포~제주 마일리지 특별기를 운영해 성수기 좌석 공급을 늘렸다. 정치권은 제주도민의 항공 이동권을 생활필수교통망으로 보장하는 법 개정도 추진했다. 제주항공, 제주~인천 노선 10월까지 연장

대한항공, 김포~제주 마일리지 특별기 투입

제주도민 이동권 보장 법 개정안 발의

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제주를 오가는 하늘길을 둘러싼 변화가 이어지고 있다. 항공사들은 여름 성수기를 앞두고 노선을 확대하거나 특별편을 투입하고, 정치권은 제주도민의 항공 이동권을 국가가 보장하는 법적 장치 마련에 나섰다.제주항공은 제주~인천 노선 운항을 오는 10월 24일까지 연장한다고 29일 밝혔다.지난 5월 12일 취항한 이 노선은 주 2회(월·금요일) 운항하며 현재까지 4300여 명이 이용했고, 평균 탑승률은 88.5%를 기록했다.특히 이용객 가운데 외국인은 약 1400명으로 전체의 30.6%를 차지했다. 같은 기간 제주~김포 노선의 외국인 이용 비율(10%)보다 3배 높은 수준이다. 국적별로는 중국인이 가장 많았고 미국, 캐나다 순으로 뒤를 이었다.제주항공은 제주~인천 노선이 제주도민의 해외여행 접근성을 높이는 것은 물론 수도권과 제주를 연계한 외국인 관광과 MICE(기업회의·포상관광·컨벤션·전시) 수요 확대에도 도움이 될 것으로 기대하고 있다.운항 연장 기간 일부 일정은 화요일과 토요일로 변경된다. 제주항공은 제주도, 제주관광공사와 함께 10월 24일까지 해당 노선을 예약한 회원에게 왕복 기준 2만 J포인트를 지급하는 프로모션도 진행한다.대한항공은 여름 휴가철 좌석난 해소에 나선다.대한항공은 오는 7월 27일부터 8월 6일까지 김포~제주 노선에 마일리지 특별기를 운영한다. 성수기 기간 8월 2일을 제외하고 매일 2편씩 모두 20편을 투입해 마일리지 우선 발권 좌석을 제공한다.특별기에는 일반석 140석 규모의 에어버스 A220-300 기종이 투입되며, 오후 시간대 중심으로 운항해 성수기 제주 여행객들의 선택 폭을 넓힐 계획이다.항공사들이 공급 확대에 나선 가운데 정치권에서는 제주도민의 항공 이동권을 제도적으로 보장해야 한다는 목소리도 커지고 있다.문대림 더불어민주당 의원(제주시갑)은 지난 26일 제주와 육지를 연결하는 국내선 항공노선을 ‘생활필수교통망’으로 법률에 명시하는 내용을 담은 제주특별법 개정안을 대표 발의했다.개정안은 국가가 제주의 섬 지역 특성을 고려해 항공 이용환경 개선 시책을 마련하도록 하고, 제주도지사가 항공운임 할인과 환급, 바우처 지급, 결항·지연 시 이동 지원 등을 시행할 수 있도록 하는 내용을 담았다. 이에 필요한 행정·재정 지원 근거도 함께 마련했다.문 의원은 최근 국토교통부가 올해 4~5월 제주노선 공급석 감소 사실을 인정했지만 항공사에 감편 최소화를 권고하는 수준에 머물렀다고 지적했다. 국제유가 상승이나 항공사 경영 악화 등으로 공급석 감소가 반복될 경우 도민 이동권을 보호할 제도적 장치가 미흡하다는 것이다.문 의원은 “육지에는 철도와 고속도로가 있지만 제주도민에게 항공기는 철도이자 고속도로”라며 “섬에 산다는 이유로 이동권이 제약받지 않도록 국가 책임을 명확히 해야 한다”고 말했다.오는 7월 20일에는 국회에서 국토교통부와 제주도, 항공업계, 학계 등이 참여하는 ‘제주도민 이동권 보장과 항공교통 공공성 강화 정책토론회’도 열릴 예정이다.한편 김포-제주 항공 좌석 부족 사태와 관련 29일 오후 1시 30분 국회 본관 원내대표 회의실에서 제주 항공노선 운영 현황과 좌석 공급 대책을 논의하는 간담회가 열린다. 한병도 더불어민주당 당대표 권한대행과 김한규·문대림·김성범이 모두발언을 할 예정이다.이어지는 비공개 회의에는 국토교통부와 대한항공, 이스타항공, 트리니티항공(티웨이), 제주항공, 에어서울 관계자들이 참석해 항공사별 운항 현황과 민원을 점검한다.회의에서는 ▲김포~제주 노선 항공기 좌석 감소 현황과 항공사별 원인 ▲항공사별 운항계획 이행률 격차의 원인과 정상화 방안 ▲7~8월 여름 성수기 좌석 공급 확대 대책 등이 집중 논의될 예정이다.이번 간담회는 최근 제주 노선 공급 좌석 감소와 항공권 품귀 현상이 이어지는 가운데 정부와 항공업계가 성수기 이전 실질적인 증편 방안과 운항 정상화 대책을 마련할 수 있을지 관심이 쏠리고 있다.