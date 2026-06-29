군위 삼국유사테마파크, 내달 4일 해룡물놀이장 개장…공연·드론 체험 풍성

세줄 요약 군위 삼국유사테마파크가 다음달 4일 해룡물놀이장을 개장해 8월 23일까지 운영한다. 워터슬라이드와 샤워실, 탈의실, 그늘막을 무료 제공하고, 성수기에는 EDM 벌룬쇼와 드론 축구 체험도 마련해 가족 방문객의 체류 만족도를 높인다. 해룡물놀이장 다음달 4일 개장

편의시설 무료 제공과 성수기 공연

초등학생 대상 드론축구 체험 운영

이미지 확대 대구 군위군 삼국유사테마파크 해룡물놀이장 안내 포스터. 삼국유사테마파크 제공 닫기 이미지 확대 보기 대구 군위군 삼국유사테마파크 해룡물놀이장 안내 포스터. 삼국유사테마파크 제공

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대구 군위군 삼국유사테마파크는 온가족이 함께 즐길 수 있는 공간인 ‘2026 해룡물놀이장’을 다음달 4일 개장한다고 29일 밝혔다.오는 8월 23일까지 운영될 이 물놀이장은 이용객들에게 워터슬라이드와 샤워실, 탈의실, 그늘막 등 다양한 편의시설을 무료 제공할 예정이다.특히 여름철 성수기인 다음달 25일부터 8월 2일까지는 주말 특별 공연 및 이벤트를 연다.물놀이에 재미를 더해줄 가족 참여형 이벤트인 ‘더위 타팡! EDM 벌룬쇼’가 펼쳐지고 선착순 입장객 200명에게는 미니 튜브를 준다.다음달 4일부터 26일까지 매주 토·일요일에는 테마파크 내 미디어아트센터 드론축구체험장에서 ‘드론 축구 체험’를 이어간다. 초등학생 대상이다.드론 비행 원리와 조종법, 드론축구게임 등 드론에 대한 기초 이해부터 실제 경기까지 단계별로 체험할 수 있다. 체험 프로그램은 토·일요일 각각 4회 열리고, 1회 당 60분간 진행된다.초등학교 저학년은 오전 11시와 오후 1시, 고학년은 오후 3시와 4시에 참여할 수 있다. 참가 신청은 선착순으로 받는다.군위문화관광재단 관계자는 “올해는 물놀이와 공연, 체험 콘텐츠를 연계해 방문객의 체류 만족도를 높이는 데 최선을 다하겠다”고 했다. 문의 삼국유사테마파크(054-380-3964)