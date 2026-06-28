월드컵 탈락 후폭풍…홍명보 감독 살해 협박까지

식당·카페엔 ‘출입 금지’ 안내문 확산

온라인엔 조롱 합성물 퍼져

경찰, 협박 글 작성자 추적·공항 예의주시

이미지 확대 ‘홍명보 탑승금지! 승차거부!’라고 적힌 시내버스. 엑스(X) 캡처 닫기 이미지 확대 보기 ‘홍명보 탑승금지! 승차거부!’라고 적힌 시내버스. 엑스(X) 캡처

이미지 확대 ‘한국축구는 죽었다’ 28일 서울 종로구 축구회관 앞에서 한 축구팬 틱톡커가 한국 국가대표팀 유니폼을 벗어던지고 있다. 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 ‘한국축구는 죽었다’ 28일 서울 종로구 축구회관 앞에서 한 축구팬 틱톡커가 한국 국가대표팀 유니폼을 벗어던지고 있다. 뉴시스

세줄 요약 2026 북중미 월드컵 32강 진출 실패 뒤 홍명보 감독을 향한 비난이 온라인과 오프라인으로 번졌다. 살해 협박성 글과 조롱성 합성 사진이 퍼졌고, 식당과 카페에는 출입 금지 안내문도 붙었다. 경찰은 협박 혐의 적용과 작성자 추적을 검토했다. 월드컵 탈락 뒤 홍명보 감독 비난 과열

온라인 살해 협박 글과 합성 사진 확산

식당·카페 출입 금지 안내문도 등장

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2026 북중미 월드컵에서 한국 축구대표팀의 32강 진출이 좌절되자 홍명보 감독을 향한 비난 여론이 과열되고 있다. 식당과 카페 등에 홍 감독의 출입을 금지한다는 안내문이 붙는가 하면, 온라인에는 살해 협박성 글까지 올라와 경찰이 예의주시하고 있다.28일 온라인 커뮤니티에는 홍 감독을 살해하겠다는 취지의 글이 게시됐다. 작성자는 홍 감독의 귀국일에 인천공항으로 가겠다는 내용도 적은 것으로 전해졌다. 또 다른 커뮤니티에는 홍 감독이 선수들에게 공항 도착 뒤 흩어져 도망치라고 지시하는 내용의 합성 사진도 올라왔다. 홍 감독이 귀국 직후 사퇴한다는 확인되지 않은 글도 확산하고 있다.경찰은 살해 예고성 게시글에 대해 협박 혐의 적용을 검토하며 작성자를 추적할 방침이다. 대표팀 귀국 과정에서 돌발 상황이 벌어질 가능성도 살피고 있다.홍 감독을 향한 반감은 오프라인에서도 나타나고 있다. 경기 안양시 동안구의 한 한식 주점 입구에는 축구공 그림과 함께 “홍명보는 출입 금지!”라는 안내문이 붙었다. 온라인에는 이처럼 홍 감독의 출입을 금지한다는 안내문을 붙인 식당과 카페의 인증 사진도 잇따르고 있다.서울 마포구의 한 카페도 “오지도 않겠지만, 분이 안 풀려서”라는 설명과 함께 홍 감독의 출입을 금지한다는 안내문 사진을 게시했다. 일부 편의점과 시내버스에도 홍 감독 출입 금지 또는 탑승 금지를 적은 안내문이 붙은 사진이 온라인에 퍼졌다. 홍 감독을 조롱하는 합성 사진도 공유되고 있다.지난해 국회 국민동의청원에 올라온 홍 감독 경질 및 국가대표 감독 선임 절차 투명화 요구 청원도 다시 거론되고 있다. 해당 청원들은 국회 소관 상임위원회 회부 요건인 5만명 이상의 동의를 얻지 못해 종료됐다.홍 감독이 이끈 한국 대표팀은 이날 조별리그 마지막 날 J·K·L조 경기 결과 각 조 3위 12개 팀 가운데 10위로 밀려났다. 32강 진출 기준인 8위 안에 들지 못하면서 탈락이 확정됐다. 한국 축구가 월드컵 조별리그를 통과하지 못한 것은 2018년 러시아 대회 이후 8년 만이다.2002년 한일 월드컵 4강 주역인 홍 감독은 2014년 브라질 대회에 이어 이번 북중미 대회에서도 조별리그 탈락이라는 성적표를 받아들며 명예 회복에 실패했다.