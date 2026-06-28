일민미술관 흉기난동 70대 구속…“증거인멸·도주 우려”

세줄 요약 서울 종로구 일민미술관에서 70대 A씨가 같은 건물에서 일하던 40대 지인에게 낫을 휘둘러 다치게 했다. 법원은 증거인멸과 도주 우려를 이유로 구속영장을 발부했고, 경찰은 범행 전 방화 계획 정황도 확인해 수사 중이다. 일민미술관서 70대 남성 낫 휘두른 사건 발생

법원, 증거인멸·도주 우려로 구속영장 발부

경찰, 방화 계획 정황까지 확인해 수사

이미지 확대 서울 종로구 광화문 일민미술관에서 흉기를 휘두른 혐의를 받는 70대 남성 A씨가 28일 오후 서울 서초구 중앙지방법원에서 살인미수 등 혐의와 관련 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)에 출석하고 있다. 2026.6.28. 뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 서울 종로구 광화문 일민미술관에서 흉기를 휘두른 혐의를 받는 70대 남성 A씨가 28일 오후 서울 서초구 중앙지방법원에서 살인미수 등 혐의와 관련 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)에 출석하고 있다. 2026.6.28. 뉴스1

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서울 종로구 광화문 동아일보 사옥 일민미술관에서 지인에게 낫을 휘두른 70대 남성 A씨가 28일 구속됐다.서울중앙지법은 이날 오후 오후 2시부터 살인미수 및 방화 예비 혐의를 받는 A씨에 대한 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 진행한 뒤 “증거를 인멸하거나 도주할 염려가 있다”며 구속영장을 발부했다.A씨는 지난 26일 오전 같은 건물에서 일했던 40대 B씨에게 낫을 휘둘러 다치게 한 혐의를 받는다.범행 직후 택시를 타고 달아났던 그는 약 10시간 만에 지인 집에서 붙잡혔다.두 사람은 같은 건물에서 함께 근무하던 사이였으며 B씨는 최근 사직서를 제출한 상태였던 것으로 전해졌다.경찰은 A씨가 범행 전 방화를 계획한 정황을 추가로 파악해 살인미수와 방화 예비 혐의를 모두 적용해 수사하고 있다.