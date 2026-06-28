송영길 의원 전북 타운홀 미팅에 민주당 지방선거 당선자들 얼굴 안보여

하필 낙선한 김관영 지사 거주 주상복합건물에서 행사

건물주는 정청래 대표 심판론 주장하며 김 지사 지원

송영길 징계 주장에는 포용과 도움 요청하라 맞받아

이미지 확대 더불어민주당 송영길(가운데) 의원이 28일 전북 전주 코오롱스카이타워에서 열린 ‘전북 민주당 평당원과의 타운홀 미팅’에 앞서 취재진 질문에 답하고 있다. 연합뉴스 제공 닫기 이미지 확대 보기 더불어민주당 송영길(가운데) 의원이 28일 전북 전주 코오롱스카이타워에서 열린 ‘전북 민주당 평당원과의 타운홀 미팅’에 앞서 취재진 질문에 답하고 있다. 연합뉴스 제공

세줄 요약 송영길 의원이 전북에서 연 타운홀 미팅에 민선 9기 지방선거 당선자들이 대부분 모습을 보이지 않아 배경에 관심이 쏠렸다. 행사 장소와 참석 인사를 둘러싼 해석이 엇갈렸고, 송 의원은 호남 경선과 당내 갈등 문제를 거론하며 전북 발전 협력을 강조했다 전북 타운홀 미팅에 당선자들 대거 불참

행사 장소·참석 인사 둘러싼 해석 분분

송영길, 호남 경선·전북 협력 강조

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더불어민주당 차기 당대표 주자로 거론되는 송영길 의원의 ‘전북 민주당 평당원과 타운홀 미팅’에 민선 9기 지방선거 당선자들이 대부분 얼굴을 보이지 않아 해석이 분분하다.송 의원은 28일 오후 전주시 완산구 효자동 코오롱스카이타워에서 타운홀 미팅을 가졌다.그러나 장소 선정부터 뒷말이 무성하다. 하필 행사 장소가 지방선거 기간 동안 송 의원이 지지 발언을 했던 무소속 김관영 전북지사가 거주하는 주상복합 아파트 내 문화시설이었기 때문이다.더구나 이 건물과 김 지사가 임대한 아파트 소유권자인 A씨는 제9회 전국동시지방선거 기간에 무모속 김관영 후보를 적극 지지하며 정청래 대표 심판론을 제기했던 인물이다.특히, 송 의원의 행사에 안호영 의원과 유창희 전 전북도 정무수석, 김명지 전북도의원 등 몇몇 인사를 제외하고는 이원택 전북지사 당선인은 물론 14개 시·군 단체장 당선인 등도 참석하지 않아 지지세력 결집에 한계가 보인다는 해석이 나온다.전북지역은 이원택 전북지사 당선인 등 단체장과 지방의원 다수가 정청래계로, 김관영 현 지사는 김민석계로 분류된다.한편 송 의원은 이날 취재진과 만나 “호남 지역의 경선은 본선과 동일해 당이 결정해버리면 다른 선택지가 없다”며 “그에 대한 분노의 표시가 김관영 후보를 향한 42%의 지지로 표현됐다는 생각이 든다”고 말했다. 당 내부의 권력 갈등, 계파의 갈등에 따라 170만 도민의 의견이 반영되지 않는 전북지사 후보가 결정됐다는 의미다.앞서 6·3 지방선거에서 현역인 김관영 지사는 당내 경선 후보로 결정됐지만 ‘현금 살포’ 사건이 드러나 지난 4월 1일 민주당 최고위원회의에서 전격 제명되자 이에 반발해 무소속으로 출마했으나 낙선했다.송 의원은 이원택 전북지사 당선인이 선거 이후 소셜미디어를 통해 ‘송영길의 해당 행위를 징계해야 한다’고 주장한 데 대해서는 “당선된 분은 모두를 포용하고 전북 발전을 위해서 힘을 모아야 한다”며 “민주당 최다선 의원이자 전직 당 대표인 송영길에게 도움을 요청해 전북 발전을 꾀하는 게 올바른 당선인의 자세가 아닌가”라고 맞받았다.