서산 아파트 단지서 승용차와 충돌…초등생 1명 심정지·1명 중상

세줄 요약 28일 오후 충남 서산시 지곡면 아파트 단지에서 킥보드를 타던 초등학교 2학년 남아 2명이 50대가 몰던 승용차에 치였다. 이 사고로 1명은 심정지 상태로 이송됐으나 숨졌고, 다른 1명은 중상을 입어 치료 중이다. 경찰은 정확한 경위를 조사하고 있다. 아파트 단지 내 킥보드 초등생 2명 충돌

1명 심정지 후 사망, 1명 중상 치료 중

경찰, 운전자·목격자 상대로 경위 조사

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28일 오후 2시쯤 충남 서산시 지곡면의 한 아파트 단지에서 초등학교 2학년 남아 2명이 승용차에 치여 1명이 숨지고 1명이 크게 다쳤다.서산경찰서 등에 따르면 아파트 단지 내 도로에서 킥보드를 타던 이들은 A(50대)씨가 몰던 승용차와 부딪혔다.이 사고로 1명이 심정지 상태로 인근 병원으로 옮겨졌으나 끝내 숨졌다.다른 한 명도 중상을 입어 병원에서 치료를 받고 있다.경찰은 A씨 등을 상대로 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.