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경북 구미에 K-푸드로드 만든다…음식으로 청년 문화와 창업생태계 연결

김형엽 기자
김형엽 기자
입력 2026-06-28 11:30
수정 2026-06-28 11:30
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  • 구미, 대한민국 1호 K-푸드로드 선정
  • 송정맛길 중심 미식·문화 특화거리 조성
  • 청년 창업·관광 연계한 지역 활성화 추진
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경북 구미 K-푸드로드 사업 구상도. 경북도 제공
경북 구미 K-푸드로드 사업 구상도. 경북도 제공


경북 구미에 K-푸드와 문화를 결합한 특화거리가 조성된다.

경상북도는 문화체육관광부가 올해 처음 추진한 ‘대한민국 K-푸드로드 문화관광 활성화 사업’ 공모에서 대한민국 1호 K-푸드로드로 최종 선정됐다고 28일 밝혔다.

K-푸드로드는 지역 음식과 문화를 결합한 음식 특화 거리를 조성해 글로벌 관광 명소로 육성하는 사업이다. 선정 지역에는 3년간 총 30억원이 지원된다.

이번 선정으로 구미에는 ‘K-푸드 페어링 9味 로드, 미식과 청년 문화가 만나는 길’이 조성된다. 구미의 대표 미식 자원인 9味와 대표 K-푸드인 라면·치킨·김밥의 원조성, 3대 미식 축제(라면·푸드·야시장)를 기반으로 청년 문화와 창업 생태계를 유기적으로 연계한다.

구미 송정맛길을 핵심 거점으로 ▲게릴라 팝업 페스티벌, 버스킹 및 문화예술 보부상 프로그램 등 상설 문화예술축제 ▲쿠킹 클래스 연계 가스트로 투어 등 상설 문화관광 체험 프로그램 ▲특화거리 조성과 통합 브랜딩·마케팅 ▲청년 창업 지원 등을 중점 추진한다.

미슐랭 가이드를 본뜬 ‘구슐랭(Gu-chelin)’ 인증제를 도입하고, 시민과 미식 전문가가 직접 참여하는 ‘구미의 9味를 찾아라’ 프로젝트를 추진해 지역 대표 맛집의 신뢰도와 경쟁력을 높여 나갈 계획이다.

도는 구미 K-푸드로드를 선도 사례로 육성해 향후 도내 전역을 아우르는 권역별 글로벌 K-푸드 미식 관광벨트를 완성할 계획이다.

이철우 경북지사는 “미식 관광을 도정 핵심 과제로 집중 육성해 K-한류의 세계적 확산과 함께 침체된 지역 상권을 살리겠다”고 말했다.
안동 김형엽 기자
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