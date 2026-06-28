세줄 요약
- 4급·5급 전보 및 승진의결 인사 단행
- 관광실장·해남읍장 등 주요 보직 재배치
- 읍·면장과 과장급 인사 폭넓게 조정
▲관광실장 김경자 ▲해남읍장 이재영
◇5급 전보
▲안전교통과장 강재환 ▲삼산면장 이금심 ▲현산면장 이형량 ▲송지면장 박양국 ▲황산면장 이광재 ▲옥천면장 윤재성 ▲농정과장 김병오 ▲유통지원과장 김미연 ▲축산사업소장 전선미 ▲건설도시과장 윤산호
◇5급 승진의결(교육대상자 선발)
▲총무과(교육재단 파견) 오유미 ▲화산면장 직무대리 강판수 ▲스포츠사업단장 직무대리 김성희 ▲산이면장 직무대리 김향희 ▲기후변화대응지원단장 직무대리 박상철
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