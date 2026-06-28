해남군이 4급 전보와 5급 전보, 5급 승진의결 인사를 발표했다. 관광실장과 해남읍장, 안전교통과장, 농정과장 등 주요 부서와 읍·면장 자리를 새로 조정했고, 일부 직무대리도 교육대상자로 선발했다.

4급·5급 전보 및 승진의결 인사 단행

관광실장·해남읍장 등 주요 보직 재배치

읍·면장과 과장급 인사 폭넓게 조정