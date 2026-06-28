광주은행이 강남지점, 인사지원부, 첨단금융센터 등에서 1급 승격자를 내고, 금융소비자보호부와 여러 영업점·지원부서의 2급 승격도 발표했다. 이어 3급과 4급 승격까지 폭넓게 실시해 현장과 본부 전반의 인사 재편을 마쳤다.

1급부터 4급까지 대규모 승격 인사 발표

본부·영업점 전반 인력 재배치와 조직 쇄신

현장 지원과 업무 연속성 강화 의도