통합특별시, 골목 상권 ‘로컬브랜드’ 생태계 키운다

“사람과 소비가 다시 모이는 도시로”…‘글로컬타운30’ 추진

민형배 당선인·중기부 차관·기업인 간담회…현장의견 수렴

이미지 확대 민형배 전남광주통합특별시장 당선인이 26일 광주 동구 I-PLEX에서 열린 ‘사람과 소비가 다시 모이는 전남·광주 글로컬타운30 간담회’ 참석자들과 기념촬영을 하고 있다. 전남광주대전환기획위 제공 닫기 이미지 확대 보기 민형배 전남광주통합특별시장 당선인이 26일 광주 동구 I-PLEX에서 열린 ‘사람과 소비가 다시 모이는 전남·광주 글로컬타운30 간담회’ 참석자들과 기념촬영을 하고 있다. 전남광주대전환기획위 제공

세줄 요약 전남광주통합특별시가 출범을 앞두고 골목상권과 로컬브랜드를 지역경제 회복의 핵심 축으로 삼았다. 간담회에서는 전담 지원체계, 정책자금, 물류·제조 인프라, 마케팅 지원 필요성이 제기됐고, 행정은 공간·금융·판로 지원으로 뒷받침하겠다고 밝혔다. 전남광주통합특별시, 골목상권·로컬브랜드 육성 선언

글로컬타운30 간담회서 현장 의견과 지원책 논의

보조금 중심 한계 넘어 지속 생태계 구축 강조

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7월1일 출범하는 전남광주통합특별시가 골목상권과 로컬브랜드를 지역경제 회복의 핵심 축으로 삼고 ‘글로컬타운30’ 추진을 본격화하기로 했다.전남광주대전환기획위원회는 26일 광주 동구 I-PLEX에서 ‘사람과 소비가 다시 모이는 전남·광주 글로컬타운30 간담회’를 개최했다.이번 간담회는 전남광주통합특별시 출범을 앞두고 소상공인과 로컬브랜드 기업 중심의 지역경제 활성화 전략을 모색하고, 현장의 의견을 수렴하기 위해 마련됐다.간담회에는 민형배 전남광주통합특별시장 당선인과 이병권 중소벤처기업부 제2차관, 안도걸 국회의원, 광주·전남지방중소벤처기업청 관계자, 로컬브랜드 기업인과 소상공인 등 20여 명이 참석했다.참석자들은 글로컬타운 조성 정책의 추진 현황을 공유하고, 통합특별시의 골목상권 기반 로컬브랜드 생태계 구축 방안과 중앙·지방정부 간 정책 연계 방향을 집중 논의했다.이날 간담회에서는 로컬브랜드 기업과 소상공인들의 현장 제안도 이어졌다. 참석자들은 로컬브랜드 전담 지원체계 마련, 성장 단계별 정책자금 지원, 공용 제조·물류 인프라 확충, 콘텐츠·마케팅 기업 지원, 민간 운영 주체의 자율성 보장 등이 절실하다고 입을 모았다.그동안 소상공인 지원정책은 개별 점포 중심의 보조금·바우처 지원에 초점을 맞추는 바람에 전체 상권의 경쟁력을 끌어올리는데 한계가 있다는 지적을 받아왔다. 또, 지원사업이 끝난 뒤에는 성과가 지속되지 못하거나, 건물 소유주들에게 기존 상인들이 밀려나는 ‘젠트리피케이션’도 문제점으로 지적돼 왔다.전남광주통합특별시는 이같은 문제점을 개선하기 위해 ‘글로컬타운30’ 조성 전략을 추진하기로 했다. 글로컬타운은 골목상권 전체의 생태계를 키우는 사업이다. 공간과 기반시설, 지역 콘텐츠와 브랜드 전략, 민간 운영 주체와 협력체계를 함께 갖춰 지속 가능한 골목산업 모델을 만드는 것이 핵심이다.민형배 당선인은 “골목상권은 단순히 가게 몇 곳을 지원한다고 살아나는 것이 아니다”며 “사람이 찾아오고, 머물고, 소비하고, 다시 방문하는 상권 생태계가 만들어져야 지속적인 성장이 가능하다”고 말했다. 이어 “통합특별시는 보조금으로 끝나는 지원이 아니라 로컬브랜드가 성장하고 지역에 뿌리내릴 수 있는 구조를 만들어 갈 계획”이라며 “민간의 창의성과 현장 실행력을 중심에 두고, 행정은 공간·금융·판로·제도 지원으로 적극 뒷받침하겠다”고 말했다.