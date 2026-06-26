AI 악용 범죄에 범부처가 함께 대응한다

급증한 AI 악용 범죄에 대응

“한 기관 노력으론 대응 어려워”

범죄 근절 대책 조만간 발표

이미지 확대 26일 서울에서 열린 ‘AI 범죄 대응 범부처 협의체 킥오프 회의’에서 고민수 방송미디어통신위원회 상임위원(오른쪽 여섯 번째) 등 참석자들이 기념 촬영하고 있다. 방송미디어통신위원회 제공. 닫기 이미지 확대 보기 26일 서울에서 열린 ‘AI 범죄 대응 범부처 협의체 킥오프 회의’에서 고민수 방송미디어통신위원회 상임위원(오른쪽 여섯 번째) 등 참석자들이 기념 촬영하고 있다. 방송미디어통신위원회 제공.

세줄 요약 방송미디어통신위원회가 AI 악용 범죄에 대응하기 위해 범부처 협의체를 열었다. 딥페이크 성착취물, AI 허위 광고, 금융 사기 등 확산하는 범죄를 막기 위해 예방부터 탐지·차단, 수사·단속, 피해 회복까지 전 과정을 함께 다루기로 했다. AI 악용 범죄 대응 위한 범부처 협의체 출범

딥페이크·허위 광고·금융 사기 공동 대응 논의

예방부터 수사·피해 회복까지 통합 체계 추진

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딥페이크 성착취물 등 인공지능(AI) 발전으로 급증하고 있는 관련 범죄 대응에 범부처가 나선다.방송미디어통신위원회는 26일 ‘AI 범죄 대응 범부처 협의체’ 킥오프 회의를 열었다. 협의체는 최근 크게 늘고 있는 딥페이크 성착취물, AI 허위 광고, 금융 사기 등 다양한 분야와 서비스에서 일어나는 범죄에 관계부처 간 공동 대응을 하기 위해 출범했다.협의체에는 방미통위, 과학기술정보통신부, 외교부, 법무부, 성평등가족부, 금융위원회, 공정거래위원회, 개인정보보호위원회, 식품의약품안전처, 경찰청 등이 함께한다.협의체는 이날 그간 세 차례 실무회의를 통해 마련한 ‘AI 범죄 근절 종합 대응 계획’과 ‘AI 범죄 통합 대응체계 구축 방안’을 논의했다. 회의에선 AI 범죄 예방, 탐지·차단, 수사·단속, 피해 회복, 재발 방지 등 모든 대응 과정을 아우르는 대처 방안 등을 다뤘다.이들은 AI 범죄 정보를 신속하게 공유하고 징후를 함께 분석하고 대응할 수 있도록 상시적 통합 대응 체계를 마련하는 것에 공감했다.이날 킥오프 회의를 주재한 고민수 방미통위 상임위원은 “AI 기술 발전은 새로운 기회와 함께 새로운 위험도 가져오고 있다”면서 “AI 기술을 악용한 범죄는 어느 한 기관의 노력만으로 대응하기 어려운 만큼 관계부처가 긴밀히 협력해 국민 피해를 예방하고, 안심하고 AI를 활용할 수 있는 환경을 만들어 나가겠다”고 강조했다.방미통위는 이날 관계부처 합동으로 마련한 ‘AI 범죄 근절 종합 대응계획’을 향후 국가AI전략위원회 등과 협의를 거쳐 발표할 예정이다.