울산 석유화학업체 공사장서 토사 붕괴…작업자 1명 사망

세줄 요약 울산 울주군의 한 석유화학업체 공사현장에서 토사가 붕괴해 작업자 1명이 숨졌다. 50대 작업자는 콘크리트 더미에 깔려 심정지 상태로 구조됐지만 병원 치료 중 사망했다. 경찰과 소방당국은 정확한 사고 경위를 조사하고 있다. 울산 석유화학업체 공사현장 토사 붕괴

50대 작업자 콘크리트 더미에 깔려 사망

경찰·노동당국 사고 경위 및 법 위반 조사

이미지 확대 26일 오전 울산 울주군 온산읍에 있는 한 석유화학업체 공사현장에서 구조대가 토사에 깔린 작업자를 구조하고 있다. 울산소방본부 제공 닫기 이미지 확대 보기 26일 오전 울산 울주군 온산읍에 있는 한 석유화학업체 공사현장에서 구조대가 토사에 깔린 작업자를 구조하고 있다. 울산소방본부 제공

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울산 한 석유화학업체 공사현장에서 토사가 무너져 작업자 1명이 숨졌다.26일 울산소방본부와 울주경찰서 등에 따르면 이날 오전 10시 1분쯤 울주군 온산읍 학남리 한 석유화학업체 공사현장에서 “사람이 돌에 깔렸다”는 내용의 신고가 접수됐다.이 사고로 종합건설업체 소속 작업자인 50대 A씨가 콘크리트 더미에 깔렸다. A씨는 심정지 상태로 구조돼 병원으로 옮겨졌지만 치료 중 숨졌다.사고 당시 A씨는 현장 내에 임시로 가설한 다리 아래 공간에서 거푸집을 해체하는 작업을 했던 것으로 전해졌다.경찰과 소방당국은 정확한 사고 경위를 조사하고 있다. 고용노동부 울산지청도 현장에 근로감독관을 급파해 작업중지 여부를 검토 중이며, 중대재해처벌법 위반 혐의가 있는지 조사하고 있다.