부산항만공사, 부산항 신항 배후단지 투자유치 본격 추진

세줄 요약 부산항만공사가 2026 부산진해경제자유구역 국내 투자유치설명회에서 부산항 신항 남 컨테이너 배후단지 공급계획과 입지 경쟁력을 소개했다. 글로벌 물류기업과 유관기관 100여 명이 참석해 관심을 보였고, BPA는 FDI 유치 기반 확대에 나설 계획이다. 부산항 신항 배후단지 공급계획 소개

글로벌 물류기업 대상 투자유치 설명

FDI 기반 확대와 입주기업 발굴 추진

이미지 확대 부산항만공사 관계자나 지난 25일 서울 롯데호텔에서 열린 ‘부산진해경제자유구역 국내 투자유치 설명회’에서 글로벌 물류기업 관계자 등을 대상으로 부산항 신항의 경쟁력과 배후단지 공급계획을 소개하고 있다. 부산항만공사 제공 닫기 이미지 확대 보기 부산항만공사 관계자나 지난 25일 서울 롯데호텔에서 열린 ‘부산진해경제자유구역 국내 투자유치 설명회’에서 글로벌 물류기업 관계자 등을 대상으로 부산항 신항의 경쟁력과 배후단지 공급계획을 소개하고 있다. 부산항만공사 제공

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부산항만공사(BPA)는 ‘2026 부산진해경제자유구역(BJFEZ) 국내 투자유치설명회’에 참가해 부산항 신항 남 컨테이너 배후단지 공급계획을 소개하고 투자유치 활동을 펼쳤다고 26일 밝혔다.서울 롯데호텔에서 전날 열린 이 설명회는 BPA와 부산진해경제자유구역청, 가덕도신공항건설공단, 한국해양진흥공사가 공동으로 마련했다. UPS Korea, Maersk Korea, Nippon Express 등 글로벌 복합물류기업, 외국공관·상공회의소, 투자유치 유관기관 관계자 등 100여 명이 참석해 높은 관심을 보였다.부산항만공사는 이 설명회에서 부산항 신항 배후단지가 가진 동북아 물류거점으로서의 입지 경쟁력과 글로벌 물류 네트워크 연계성, 항만 인프라 기반의 복합물류 비즈니스 환경을 집중 소개했다.이어 참석한 글로벌 물류기업에게 남 컨테이너 배후단지의 부지 현황, 향후 입주기업 선정 방향을 설명하고, 배후단지 입주를 통한 비즈니스 확장 가능성을 적극적으로 알렸다.BPA는 이번 행사를 계기로 경자청 등 관계기관과 공동으로 배후단지 투자수요를 발굴하는 등 외국인 직접투자(FDI) 유치 기반을 확대해 나갈 계획이다.BPA 관계자는 “부산항 신항 배후단지는 항만 인프라와 배후 물류기능이 결합된 동북아 대표 물류 플랫폼”이라며 “부산항 배후단지의 투자 매력을 적극 알리고, 우량기업을 유치해 나가겠다”라고 밝혔다.