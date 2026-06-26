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증평군 무형유산 전수교육관 개관...전통 붓 제작 연구

남인우 기자
남인우 기자
입력 2026-06-26 11:20
수정 2026-06-26 11:20
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  • 증평군 도안면 전통 붓 전수교육관 개관
  • 필장 유필무 기술 보존·계승 공간 조성
  • 전시·체험·연구 기능 갖춘 복합시설
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26일 문을 연 증평군 무형유산 전수 교육관. 증평군 제공.
26일 문을 연 증평군 무형유산 전수 교육관. 증평군 제공.


충북 증평군에 전통 붓을 제작하고 연구하는 무형유산 전수교육관이 26일 개관했다.

도안면 화성리 211번지에 위치한 교육관은 총사업비 6억 4000만원을 투입해 연면적 120.07㎡ 규모로 건립됐다.

이곳은 지역 유일의 충북도 무형유산 기능보유자인 필장(筆匠) 유필무 선생의 전통 붓 제작 기술을 체계적으로 보존·계승하기 위해 조성됐다.

시설 내부는 전시실과 체험실, 작업 공간 등으로 꾸며졌다. 전수교육은 물론 연구·조사, 전시, 체험 프로그램 운영까지 가능한 복합공간으로 활용된다.

유 선생은 “군민들이 전통문화를 가까이에서 접하고 배울 수 있도록 교육과 전승 활동에 더욱 힘쓰겠다”고 밝혔다.

증평군 도안면에 거주하는 유 선생은 충주 출신으로 1976년 서울의 한 붓 공방에서 붓 만드는 법을 배웠다.

그는 독학으로 붓 제작 기법을 연구하며 구전으로 내려오는 옛 방식을 복원했다. 청설모, 족제비, 양, 토끼, 너구리, 사슴, 노루 등 다양한 동물 털을 이용한 모필(毛筆) 붓과 식물 뿌리나 줄기를 이용한 초필(草筆) 붓이 유명하다.

유 선생은 그동안 전통 붓 1000여 자루를 제작했다.
증평 남인우 기자
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