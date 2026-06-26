광주 대표 ‘추억의 충장축제’ 개막 100일 앞…본격 준비 돌입

청년기획단 ‘찐이’ 4기 본격 활동…축제 준비 시동

퍼레이드·볼거리 확대…시민 참여 프로그램 강화

이미지 확대 지난해 10월 광주 동구 금남로와 충장로 일대에서 진행된 ‘추억의 충장축제’에서 ‘롯데월드 퍼레이드’ 가 펼쳐지고 있다. 광주 동구 제공 닫기 이미지 확대 보기 지난해 10월 광주 동구 금남로와 충장로 일대에서 진행된 ‘추억의 충장축제’에서 ‘롯데월드 퍼레이드’ 가 펼쳐지고 있다. 광주 동구 제공

세줄 요약 광주 동구가 제23회 추억의 충장축제 개막 100일을 앞두고 본격 준비에 돌입했다. 청년기획단 ‘찐이’ 4기 발대식과 함께 퍼레이드를 확대하고 시민 참여형 체험 프로그램을 강화해 축제 완성도를 높일 방침이다. 충장축제 개막 100일 앞두고 준비 돌입

퍼레이드 확대, 해외팀 참여로 볼거리 강화

청년기획단·시민참여 프로그램 대폭 확대

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광주 동구는 제23회 광주 추억의 충장축제 개막 100일을 앞두고 본격적인 축제 준비에 돌입했다고 26일 밝혔다. 올해 충장축제는 대표 콘텐츠인 퍼레이드를 확대하고 시민 참여형 프로그램을 강화, 더욱 풍성한 볼거리와 즐길거리를 선보일 예정이다.동구는 오는 29일 개막 D-100일을 맞아 청년기획단 ‘찐이’ 4기 발대식을 개최한다. 청년기획단 ‘찐이’는 충장축제의 주인공으로서 새로운 아이디어와 젊은 에너지를 축제에 불어넣는 청년 활동가 모임이다. 지난 2023년 1기를 시작으로 올해 4기를 맞았다.올해 선발된 찐이 4기는 총 30명으로, 기획팀과 퍼레이드팀으로 나뉘어 축제 기간까지 추억의 테마거리 콘텐츠 운영 기획과 퍼레이드 제작 등에 직접 참여한다. 청년의 감성과 시선이 담긴 참신한 아이디어를 통해 축제의 완성도를 높이고 현장 분위기에도 활력을 더할 것으로 기대된다.올해 충장축제의 가장 큰 변화는 확대된 퍼레이드 운영이다. 축제 대표 콘텐츠인 퍼레이드는 기존보다 확대돼 금요일부터 3일간 운영되며, 해외 7개국 10여 개 퍼레이드팀이 참여하는 ‘충장 W(World) 퍼레이드’가 새롭게 선보일 예정이다. 축제의 대미를 장식할 ‘충장 골든 퍼레이드’까지 더해져 더욱 역동적이고 완성도 높은 퍼레이드를 예고하고 있다.시민이 직접 참여하며 추억을 만들 수 있는 프로그램도 다양하게 마련된다. 광주 주먹밥 콘테스트를 비롯해 ‘도전! 추억송 퀴즈쇼’, ‘렛츠GO! 저스트 댄스!’, 충장 발광 나이트 등 온 가족이 함께 즐길 수 있는 체험형 프로그램이 준비됐다.임택 동구청장은 “충장축제 개막 100일을 앞두고 시민들의 기대감도 고조되고 있다”면서 “더욱 강화된 콘텐츠와 다채로운 프로그램으로 시민과 관광객 모두에게 오래 기억될 특별한 추억을 선사하겠다”고 말했다.한편 제23회 광주 추억의 충장축제는 ‘추억의 노래’를 주제로 오는 10월 7일부터 11일까지 5일간 금남로와 충장로, 5·18민주광장 일대에서 개최된다.