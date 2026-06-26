전북 농촌 시군, 중장기 발전 밑그림 그려졌다

세줄 요약 전북 남원시·임실군·순창군이 주민공청회와 의회 의견수렴을 거쳐 농촌공간 기본계획을 완료했다. 2035년까지 권역별로 농산업, 생태관광, 생활서비스, 스마트농업을 키워 삶터·일터·쉼터를 회복하고, 2027년 공모사업에도 나선다. 남원·임실·순창 농촌공간 기본계획 완료

2035년까지 권역별 산업·관광·정주 육성

난개발·지역소멸 대응한 중장기 청사진

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전북지역 농촌 시군의 중장기 기본계획이 완성되고 있다.전북도는 남원시·임실군·순창군 3개 시군이 주민공청회와 지방의회 의견수렴 등의 절차를 마치고 농촌공간 기본계획 수립을 완료했다고 26일 밝혔다.전북 13개 시군은 ‘농촌공간 재구조화 및 재생지원에 관한 법률’ 시행(2024년 3월)에 따라 난개발과 지역소멸 위기에 대응해 삶터·일터·쉼터로서의 농촌다움을 회복하기 위한 10년 단위 기본계획을 수립하고 있다.남원시는 ‘사람과 산업, 문화가 연결되는 상생농촌, 활력 넘치는 남원’을 비전으로 정했다. 오는 2035년까지 서부권은 융복합 농산업 중심지, 중부권은 도농 상생거점, 동부권은 사람 중심의 지속가능한 농촌으로 육성한다는 계획이다.임실군은 ‘지역가치의 도약, 삶과 쉼이 조화로운 명품 임실’을 목표로 한다. 군은 북부권을 옥정호·섬진강 수변과 산림자원을 연계한 산업·생태·관광 복합지로 만들고, 남부권은 친환경·스마트농업과 체험·치유·관광 기능을 갖춘 거점으로 키운다는 복안이다.순창군은 ‘생활·정주·경제가 융합되는 모두가 행복한 상생순창’을 비전으로 북서부권은 생활서비스 거점, 농촌융복합산업 거점으로 만들 예정이다. 중동부권은 장류산업특구 등 기존 특구와 농업·관광·헬스케어 융복합산업을 육성하게 된다.도는 올해 13개 시군 모두 계획을 마무리하고 2027년부터 시군 기본계획을 전제로 한 농식품부 공모사업에 도전할 방침이다.도 관계자는 “농촌공간계획은 우리 농촌을 찾고 싶고 머물고 싶은 삶터·일터·쉼터로 만들기 위한 밑그림”이라고 말했다.