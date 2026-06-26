김대중 전남광주특별시 초대 교육감, 취임식 대신 ‘학교 현장’ 출근

의례적 행사·기관장 초청 생략…현장 교육행정 시작

목포공고·광주중앙초 잇따라 방문…지역 소통 행보

이미지 확대 전남광주통합특별시교육청 김대중 교육감. 닫기 이미지 확대 보기 전남광주통합특별시교육청 김대중 교육감.

세줄 요약 김대중 전남광주특별시 초대 교육감이 7월 1일 별도 취임식 없이 학교 현장으로 첫 출근해 통합 교육행정의 조기 안착을 강조했다. 목포공고와 광주중앙초를 차례로 방문하고 5·18민주묘지 참배 뒤 통합전략회의를 주재할 예정이다. 취임식 생략, 학교 현장 첫 출근

목포공고·광주중앙초 방문 일정

통합전략회의로 행정 청사진 발표

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전국 최초의 광역 단위 교육통합 기관으로 기록될 전남광주통합특별시교육청의 김대중 초대 교육감이 7월 1일, 형식적인 의례를 과감히 탈피하고 교육 현장에서 공무수행의 첫 삽을 뜬다.26일 전남도교육청과 교육계에 따르면, 김 당선인은 내달 1일 별도의 취임식을 생략한 채 무안과 목포, 광주를 관통하는 파격적인 현장 행보를 예고했다.이는 출범 초기 조직 안정과 함께 통합 교육행정의 실질적 안착을 최우선 과제로 삼겠다는 메시지로 해석된다.김 교육감의 임기는 1일 0시, 무안 소재 전남광주특별시의회에서 열리는 첫 본회의에 참석해 취임 선서를 거행하는 것으로 공식화된다.통합 교육 수장으로서의 엄중한 책무를 다하기 위해 임기 개시와 동시에 헌법적 절차를 마친 뒤, 동이 트는 대로 곧장 학교 현장으로 향할 방침이다.첫 공식 방문지는 오전 8시 20분, AI(인공지능) 에너지 마이스터고인 목포공업고등학교다.이어 오전 11시에는 광주 원도심의 교육 거점인 광주중앙초등학교를 찾아 학생 및 교직원들과 심도 있는 대화를 나눌 예정이다.이 같은 일정은 전남의 미래 산업 교육과 광주의 원도심 교육 현안을 두루 살피려는 의도가 담긴 것으로, 양 지역의 균형 발전을 향한 정교한 안배가 돋보인다는 평가다.오후 일정은 민형배 특별시장과의 공동 행보로 이어진다.김 교육감은 국립 5·18민주묘지를 참배하며 민주주의 정신 계승의 의지를 다진 뒤, 오후 4시 30분 광주 AI교육원에서 양 시·도 교육청 핵심 간부들이 집결한 가운데 ‘통합전략회의’를 주재한다.이 자리에서 김 교육감은 교육행정 인계인수서에 최종 서명하고, 이른바 ‘K-교육특별시’로 명명된 통합 교육의 청사진을 발표할 계획이다.특히 조직의 조기 안정을 위한 행정 통합 로드맵을 선언함으로써, 물리적 통합을 넘어선 화학적 결합을 가속화하겠다는 구상이다.