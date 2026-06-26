부산 미래 10년 도시철도 청사진…국토부 최종 승인

부산형 급행철도·부산항선·연산제2센텀선 등 10개 노선 반영

이미지 확대 도시철도망 구축계획 노선도. 부산시 제공 닫기 이미지 확대 보기 도시철도망 구축계획 노선도. 부산시 제공

세줄 요약 부산시가 2026~2035년 제2차 도시철도망 구축계획을 국토부 최종 승인받았다. 가덕도신공항, 북항 재개발, 에코델타시티, 센텀2지구 등 미래 도시공간 변화를 반영해 10개 노선과 4개 후보 노선을 제시했다. 제2차 도시철도망 구축계획 국토부 승인

가덕도신공항·북항 재개발 등 변화 반영

10개 본노선, 4개 후보 노선 제시

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부산시는 ‘제2차 도시철도망 구축계획’(2026~2035년)이 국가교통위원회 심의를 통과하고 26일 국토교통부 최종 승인·고시를 완료했다고 밝혔다.도시철도망 구축계획은 도시철도법에 따라 10년 단위로 수립되는 법정계획이다.이번 계획은 제1차 구축계획 수립 이후 도시교통 여건 변화, 가덕도신공항 건설, 북항 재개발, 에코델타시티 및 센텀2지구 개발 등 미래 도시공간 구조 변화를 반영해 수립됐다.경제성(B/C) 0.7 이상 또는 종합평가(AHP) 0.5 이상의 선정 기준을 충족하는 10개 노선(145.66㎞)이 선정됐다.10개 대상 노선은 가덕도 신공항과 명지·부산역·센텀·오시리아를 연결하는 부산형 급행철도를 비롯해 부산항선, 정관선, 송도선, 강서선, 기장선, 연산제2센텀선, 오시리아선, 그리고 기존 도시철도의 급행화 방안을 반영한 ‘부산2호선 급행화’, ‘부산1호선 급행화’ 등이다.경제성은 다소 부족하지만 향후 도시개발과 교통 여건 변화에 따라 추진 필요성이 있는 오륙도선, 주례~부산역 연결지선, 동부산선, 덕천~초읍~서면선 등 4개 노선(33.82㎞)은 후보 노선으로 제시됐다.부산시는 구축계획 승인에 따라 노선별 예비타당성조사, 기본계획 수립 등 후속 절차를 단계적으로 추진할 계획이다.특히 부산항선의 조속한 사업 추진을 위해 올해 하반기 예비타당성조사 대상 사업 신청 등 본격적인 후속 절차를 착수하기로 했다. 또 부산항선을 중심으로 한 연결지선 도입 방안도 함께 검토할 방침이다.