춘천시,‘AI당직봇’ 도입…야간·주말 민원 응대

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

2026 FIFA 북중미 월드컵
서울모닝브리핑
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

춘천시,‘AI당직봇’ 도입…야간·주말 민원 응대

김정호 기자
김정호 기자
입력 2026-06-26 09:24
수정 2026-06-26 09:24
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
세줄 요약
  • 춘천시, AI당직봇 도입해 야간·휴일 민원 응대
  • 생활민원은 직접 처리, 긴급 민원은 당직자 연결
  • 8월 말까지 시범 운영 후 정식 도입 여부 판단
이미지 확대
강원 춘천시청. 서울신문 DB
강원 춘천시청. 서울신문 DB


강원 춘천시는 생성형 인공지능(AI)을 활용한 ‘AI당직봇’을 도입해 시범 운영한다고 26일 밝혔다.

당직봇은 평일 야간과 휴일 당직 시간대 시 대표전화로 걸려 오는 민원을 1차로 응대한다.

불법 주정차와 쓰레기 투기, 동물 사체 처리 등의 생활민원은 직접 응대하고, 긴급 상황이나 담당자 연결을 요청하는 민원은 당직 근무자를 연결한다.

시는 오는 29일부터 8월 말까지 당직봇을 시범 운영한 뒤 결과를 분석해 정식 도입 여부를 결정한다. 시범 운영 기간에도 모니터링을 통해 응대 정확도를 높인다.

시 관계자는 “시민들이 야간과 휴일에도 보다 편리하게 행정 서비스를 이용하기 위해 마련했다”며 “시범 운영을 통해 부족한 부분을 보완하며 시민이 체감할 수 있는 AI 행정을 확대해 나가겠다”고 말했다.
춘천 김정호 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
"기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다."
기사 반응 MBTI 확인
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
춘천시 AI당직봇이 운영되는 시간대는?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
2026 FIFA 북중미 월드컵
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
광고삭제
위로