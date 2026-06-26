춘천시,‘AI당직봇’ 도입…야간·주말 민원 응대

세줄 요약 춘천시가 생성형 AI 기반 ‘AI당직봇’을 도입해 평일 야간과 휴일 당직 시간대 민원을 1차로 응대했다. 불법 주정차, 쓰레기 투기, 동물 사체 처리 등 생활민원은 직접 처리하고, 긴급 상황이나 담당자 연결 요청은 당직 근무자가 맡았다. 시는 8월 말까지 시범 운영 뒤 정식 도입을 결정했다. 춘천시, AI당직봇 도입해 야간·휴일 민원 응대

생활민원은 직접 처리, 긴급 민원은 당직자 연결

8월 말까지 시범 운영 후 정식 도입 여부 판단

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강원 춘천시는 생성형 인공지능(AI)을 활용한 ‘AI당직봇’을 도입해 시범 운영한다고 26일 밝혔다.당직봇은 평일 야간과 휴일 당직 시간대 시 대표전화로 걸려 오는 민원을 1차로 응대한다.불법 주정차와 쓰레기 투기, 동물 사체 처리 등의 생활민원은 직접 응대하고, 긴급 상황이나 담당자 연결을 요청하는 민원은 당직 근무자를 연결한다.시는 오는 29일부터 8월 말까지 당직봇을 시범 운영한 뒤 결과를 분석해 정식 도입 여부를 결정한다. 시범 운영 기간에도 모니터링을 통해 응대 정확도를 높인다.시 관계자는 “시민들이 야간과 휴일에도 보다 편리하게 행정 서비스를 이용하기 위해 마련했다”며 “시범 운영을 통해 부족한 부분을 보완하며 시민이 체감할 수 있는 AI 행정을 확대해 나가겠다”고 말했다.